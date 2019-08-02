香港近年亂象不止，近兩個月來的抗爭持續升級，社會撕裂愈見拓大，政府民望進一步沉底，最新民意調查指七成人不滿政府，林鄭月娥管治失效，其民望破底，已跌至三十點一分，除了創上任以來新低，亦打破特首民望評分的最低紀錄；與此同時，港人對經濟、政治的滿意度，亦創二十七年來新低。



目前街頭暴力愈演愈烈，不合作運動搞到市民連想準時返工都好困難，香港有如一隻怒海孤舟，政府已失去掌控駕馭的心力，加上港澳辦發表的空泛言論，幾個「堅決」就能指點香港走出政治紛爭？特區政府就可以集中精力發展經濟和改善民生？一個分裂成咁嘅香港，活着，要感恩喇！老朽只求耳根清淨都好難，要過歲月靜好的日子，有生之年恐怕都是奢望！



回歸後香港爭拗不斷，結果是內耗空轉，如今更因修訂《逃犯條例》引發社會衝突，暴力示威一浪緊接一浪，香港的優勢與根基，已被雨打風吹去！當年江澤民「教訓香港女記者」頭腦簡單思想幼稚，有傳他只是想向記者灌輸一點他家鄉的「揚州文化」：悶聲大發財！如今回想起來，倒也有多少道理！



如今，香港的遊行、示威、「光復」行動好似「呼吸咁自然」，家陣更是郁吓就包圍警署、破壞警車，繼而警民爆發激烈衝突，催淚煙瀰漫、磚頭鐵枝亂飛，有乜辦法唔拖垮經濟？



呢，政府統計處日前公布今年第二季本地生產總值按年增長百分之零點六，創十年來新低，暴力示威若是如吊靴鬼般纏繞不絕，香港嘅旅遊及零售業都肯定冇運行！



仲有啊，因反修例令港人「谷爆」，有精神科醫生透露，近期多咗市民求診，其中一個個案就係事主看罷元朗白衣人見人就打的新聞片段，情緒不安證實患上「急性壓力創傷」，患者出現失真感、失自我感及解離性失憶，會出現焦慮和憂鬱！咁搞落去，香港嘅盡頭，點會見到曙光？