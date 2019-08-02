香港個人資料私隱專員黃繼兒表示，部分警員、立法會議員及社會知名人士的個人資料，被張貼在「連儂牆」上，甚至被上載至網上社交平台、討論區等。私隱專員公署至今已接獲及主動發現六百一十四宗個案，張貼在「連儂牆」而涉及刑事成分的個案更接近四百三十宗，並已轉交警方處理。



「網絡暴力」不斷氾濫，較五年前「佔中」後的起底潮更嚴重。亂港分子無所不用其極，為向警員及政府官員施壓，迫使政府接納他們的訴求。大批警員、政府官員及建制派人士的個人資料如姓名、地址等，在Telegram群組上被起底公開，甚至連他們的家人也受到牽連。亂港分子更挑撥煽動警員供出同袍資料，公然叫人「報料」給他們。



Telegram上更有「警犬禍必及妻兒」群組，內有大批警務人員的個人資料、社交網站照片，甚至家庭照片。日前更在網上公開議員、前特首夫人所乘坐的航班資料，在Telegram上組織號召網友前去「接機」。而黎智英旗下的壹傳媒更公開點名，煽動網民「公審」多名警官，以網絡作私刑。



針對「網絡暴力」，曾被視為尚方寶劍的「不誠實使用電腦罪」，現時已經不再適用。若未經當事人同意便將其個人資料公開，致其蒙受心理傷害或其他損失，即屬刑事犯罪。但若違反保障資料原則，私隱專員公署會先發出「執行通知」，指令涉事者採取補救措施，涉事者拒絕才會進一步提出刑事檢控。



根據私隱專員公署過往紀錄，調查一宗案件的時間往往需要很久，少則數月，長則一年，加上現行本港私隱條例過時，公署如同「無牙老虎」，阻嚇力不足。故香港應盡快檢討和修訂，並倣效外國的做法，聘請監察專員及時監管網上仇恨言論，要求社交媒體或搜尋引擎設立投訴通道，並研究立法嚴懲「起底」及「網絡暴力」的行為，制止網絡私刑。