時隔兩年，中央軍委再度在「八一建軍節」前夕晉升上將，十位將領獲晉升。內地現有的軍銜制度是自一九八八年恢復，而後時隔五年直到一九九三年再第二次晉升上將。自一九九四年起，開始規範化，基本固定為逢雙年晉升。至二○○六年再度生變，頻率縮短為每年一次。



但去年這一沿襲了十多年的慣例被打破，首次沒有晉升上將。這一變化有其內在原因。由於從二○一五年至二○一六年進行大規模軍改，加之中共十九大換屆，軍委架構調整，大批崗位被裁減，許多新提拔的將領又資歷較淺，造成了上將晉升的斷層。



按照數十年來的「四加二」規則，晉升上將需要同時滿足兩個條件，一是需要中將軍銜滿四年，二是擔任正戰區級職務滿兩年。但中共十八大之後，伴隨軍隊強力反腐、人事洗牌和體制改革，這一規則被打破。一方面，有些由郭伯雄、徐才厚提攜的前朝將領，由於「帶病」，雖符合條件而得不到晉升；另一方面，不少軍中新貴超常規上位。



比如，現任軍委委員兼政治部主任苗華，二○一五年在海軍政委任上晉升上將，當時中將軍銜僅三年、正戰區級僅一年。速度最快的是現任陸軍司令員韓衞國，二○一七年在中部戰區司令員任上晉升上將，中將軍銜僅兩年、正戰區級僅一年，等於在原有規則基礎上「打五折」。而這幾人清一色都是出身原南京軍區的東南子弟兵，突擊提拔無疑是為了卡位，穩定軍中新局勢。



而今年新進的十位上將，基本都滿足原本的「四加二」規則。這從側面說明，對軍隊的掌控已較穩固，制度趨於常態化，毋須再超常規調整。從分布來看，經過此次晉升，五大戰區的司令員、政委共十位主官，已有七位上將。陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、武警部隊的十二位主官中，則有十位上將，只有火箭軍司令員周亞寧、戰略支援部隊司令員李鳳彪尚是中將軍銜。



李鳳彪剛剛提升新職，欲晉升還需再等。至於周亞寧，他與空軍司令員丁來杭、海軍司令員沈金龍資歷相當，且都在二○一七年中共十九大前夕執掌相關軍種，已經兩年。此次周亞寧未能晉升上將，或許是目前現役二十六位上將，陸軍、空軍、海軍、火箭軍、武警部隊、戰略支援部隊分別有十一人、五人、四人、三人、兩人、一人，這一比例基本符合各軍種在軍隊裏的地位。火箭軍雖然執掌核武器，但規模畢竟無法與海軍、空軍相比，只能暫時少一個上將名額。



在所有上將中，戰區與軍種合計達十七人，軍委機關只有八人，軍事院校只有國防大學校長鄭和一人，這與軍改之前總參謀部、總政治部等一個部門動輒就有四、五位上將相比，有天壤之別。由於軍改要求大力壓減機關單位和非作戰部隊規模，大批軍委機關部門、軍事院校普遍降格，軍事資源向一線部隊傾斜，上將軍銜自然是珍稀資源之一。