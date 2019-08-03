功夫茶：控煙酒辦如虛設　青少買醉無王管

香港地烏煙瘴氣、亂象叢生，歸根究柢都係在上者有法不依、執法不嚴惹的禍。唔使講到暴亂禍港官府束手咁嚴重，齋講控煙酒辦一味Hea做，商戶違規賣酒畀青少年完全冇難度，就已經夠晒離譜！



當局去年底修例，禁止向未成年人士售賣同供應酒精類飲品，違者最高可被判罰款五萬大元。此修例不同彼修例，保障青少年健康，全社會舉腳贊成，問題係「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，新例實施至今八個幾月，控煙酒辦人員話就話巡查超過八千次，點知真正落Charge嘅得一宗個案咁大把，證明「執法」只係做騷咁做。



呢嗱，本報最近邀請兩名年齡分別十五同十六歲嘅中學生，落沙田同油尖旺區進行實地測試，結果唔理喺便利店櫃台畀錢，透過超級市場自助付款機購買，抑或放題食肆雪櫃自己拎，青少年買醉仲易過借火，店方明明見到疑似唔夠秤人士飲酒，都一律扮鴕鳥當睇唔到，莫講話查閱身份證明文件，連眼尾都冇睄多下，唔到你唔服。



咁都未算吖。法例對於超市、酒品店以至便利店等店內展示法例規定嘅告示，無論係位置、尺寸以至背景顏色，有晒具體規定，但記者實地視察後發現相關規定又係變形走樣，唔係字體太細就係電子螢幕訊息一閃即逝。有立法會議員就講得啱嘞，政策實施初期寬鬆少少無可厚非，但大半年都係得一宗檢控，就點講都講唔過去，當務之急除咗商戶加強員工培訓，最重要仲係當局揸正嚟做，堵塞漏洞。



冇錯嘞，火雞唔會投票過聖誕節，舖頭打開門做生意，你叫佢哋下下抄人牌，同趕客冇分別，萬一遇正個狼戾啲嘅，更分分鐘淪為人肉沙包，喺咁嘅情況下，始終都要靠控煙酒辦主動出擊。話時話，一早已經有人建議本港參考新加坡、加拿大同英國等國際標準，連便利店同超市都規定要攞酒牌，官老爺睬你都有味，唔出事至奇。



大家有眼見，呢個廢柴衙門控酒唔掂，連「老本行」嘅控煙工作亦係一塌糊塗。淨係睇吓食環署轄下熟食中心，每晚到咗食飯時間，煙民們吞雲吐霧旁若無人，市民打去投訴電話奉旨唔通，再唔係接報後好似食咗十擔豬油糕咁，賊過興兵，乜人都走清光。至於未成年人士違規買煙問題，講咗N咁多年始終無解，基本上只要唔係着住校服就通行無阻，幾時見過當局追究違規店舖吖！



一滴水睇穿整個世界，特衰政府教育政策失敗，一代又一代年輕人被反對派同淫媒毒害思想，估唔到連後生仔又煙又酒掏空身子，官老爺一樣聽之任之，簡直罪莫大焉！



