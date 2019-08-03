世界視線：二戰恩仇難解決　日韓關係陷破裂

日韓的經貿外交糾紛進一步惡化，日本內閣會議正式決議將南韓剔出貿易白名單之外，代表首爾現正享有的出口優惠待遇盡失，長達九十日的通關審查可謂重挫其要害。外界關注韓方將如何報復，但依照外長康京和現時的講法，青瓦台的升級行動大致是切斷日韓軍事情報交流，級數未能與日方制裁相匹配。



這是前朝朴槿惠政府種下的禍根，她不理會國內朝野和民間的反對，於一五年與東京簽訂《慰安婦協議》，日方以八百三十萬美元賠償和一聲歉意，換取南韓永不就慰安婦問題批評日本政府。日相安倍晉三當時頂住右翼的反對，為日韓展開更親密經貿夥伴關係押下重注，殊不知朴槿惠鋃鐺入獄，她所定下的國策遭繼任者文在寅逐一推翻，《協議》淪為空文，令安倍失去耐性。



站在文在寅的立場，他絕不可以蕭規曹隨，因為他必須面對民意，更正前朝的缺失。他去年解散日資的「和解與治愈財團」，正式挖開這個埋口不佳的歷史瘡疤。隨後南韓最高法院在大半年前裁定日本鋼鐵公司「新日鐵住金」需向四名二戰期間被強徵的韓國勞工各自賠償一億韓圜，成兩國鬧翻的導火線。



在日本把南韓剔出白名單的前一日，美國國務卿蓬佩奧奉命斡旋，康京和與日本外相河野太郎於泰國會談，兩人都不看對方，彼此用沉默代替問暖噓寒，是談判破裂的先兆。康京和一邊堅守南韓在二戰日軍強徵勞工問題上的底線，一邊促請東京撤銷已啟動的對韓半導體材料出口管制，問題是有何誘因可令河野買帳？一小時會談結束，大家各說各話，原有立場不變。翌日，安倍便將南韓剔出白名單，兩招都瞄準首爾的經濟命脈。



除了以牙還牙，文在寅並無轉圜餘地。大韓民族尊嚴在前，在國民眼中，任何的外交示弱和軟化只會有失國體，怒火將燒至這位民選總統身上。事實證明，世上有一些價值是遠高於經濟發展，不容以利益作為交換。日韓的中期關係只會繼續惡化和僵持，貿易壁壘將順應世界大勢，愈築愈高。



