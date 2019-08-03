神州觀察：毀生態刷漆避查　綠水青山淪笑話

中央近年大力開展環保治理，提出建設美麗中國，包括出台史上最嚴厲環保法，生態文明更被寫入憲法，並向各地派出環保督察組。然而上有政策，下有對策，山東新泰市為了應付環保檢查和環評，居然將一座破壞生態的礦山塗上綠漆，以體現「綠水青山」。



刷漆的礦山是新泰市黑石山子村北側一處石料廠，佔地數十畝，附近一大片採石毀壞的山體呈現出異樣的綠色。這些早在去年就刷上去的綠漆，能讓礦山在航拍時顯示「綠色」，蒙蔽衞星監測。但刷漆時間之久、面積之大、知曉範圍之廣，當地的審批、監管部門竟然「毫不知情」。環保官員面對輿論質疑語焉不詳，最終又不得不承認涉事企業沒有辦理環評手續。這明顯又是一宗官商勾結破壞生態典型案例。



眾所周知，採礦行業對於環境的破壞十分嚴重，不僅會導致地表景觀的破壞，還會導致土壤退化和水土流失，破壞生物多樣性。因此，採礦行業需要環評嚴格把關，從而把對生態的負面影響降到最低，而目前政府部門環評及對企業的監管，主要依靠衞星監測和儀器探測，涉事企業因而才會用刷綠漆來逃避檢查。



事實上，「荒山刷綠漆」的「聰明」手法並非山東首創，陝西、雲南、湖南都曾被揭發有濫開發破壞的山崖山體，被當地官方刷綠漆，甚至被作為「最先進經驗」推廣；在廣東的珠三角綠道網建設中，也發現個別地方用刷綠漆冒充綠化；在福建一些山區，在裸露山坡上刷漆已成為普遍的做法。可見，不管在發達地區還是窮山僻壤，刷綠漆已經遍地開花。



以「刷漆」的方法掩蓋破壞生態問題，無疑是一種掩耳盜鈴的做法，除了是地方政府錯誤、浮躁的政績觀作祟外，更深層次的問題在於，這種拙劣的手段並未遇到嚴厲問責，甚至得到變相鼓勵，不少地方政府依然繼續充當污染企業的「保護傘」，同時也反映中央環保督察仍須加大力度。「生態文明」是中央提出實現小康社會和現代化強國的「雙百年」目標的關鍵因素之一，因此把污染防治列入三大攻堅戰之一，但各地環保治理近年屢被揭發造假。究其原因，主要還是各地官商已成命運共同體，他們根本不在乎甚麼綠水青山，只在乎自己的金山銀山，因此以投機取巧、弄虛作假的方法保護個人、小團體利益，而且屢試不爽。



顯然，內地破壞生態問題難以遏止，根源仍是官場腐敗，只有斬斷貪官黑手，剷除保護傘，同時開放輿論監督，並鼓勵全民參與，通過公眾輿論倒逼地方政府真正重視生態保護，否則，下級騙上級，一級騙一級，一路騙到國務院，建設生態文明最終只會淪為口號。



