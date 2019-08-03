正論：經濟民生皆無計　豈止墟市淪空談

官僚臥聽蕭蕭竹，懶理民間疾苦聲。一場反修例政治風暴，將香港攪得周天寒徹，反對派更號召大罷工癱瘓經濟，連公務員都倒戈相向。港府淪落到眾叛親離的地步，說到底同高官倒行逆施、為富不仁脫不了關係。香港官富民窮，民生維艱，遂為反對派送上可乘之機。



眾所周知，香港貧富懸殊冠絕全球發達經濟體，基層上樓難、看病難、讀書難、搵食難已到了水深火熱的程度。目前公屋平均輪候時間達五點五年新高，劏房戶超過二十萬，反映民間疾苦的冰山一角。面對此情此景，港府一味虛應故事，提出填海造島等「願景」畫餅充飢，口惠而實不至，就連基層要求在地區復辦墟市振興經濟，港府也是充耳不聞，民憤日積月累之下一發不可收拾，何足為奇。



事實上，小販是部分基層市民謀生的一種手段，墟市也是對抗集團化大潮的一種消費模式，只要管理得當，不僅可以為市民提供傳統美食及廉價貨物，甚至可以發展為旅遊景點，台灣的夜市名聞遐邇就是明證。有關注團體調查發現，多達九成受訪港人支持設置墟市，建議政府批出閒置土地讓小販售賣乾濕貨，並在基層集中、領展或大財團壟斷的地區作為試點，減輕基層負擔，例如東涌的安東街足球場開設乾濕貨墟市、旺角朗豪坊附近設立新年墟市、發牌給深水埗天光墟和午夜墟的小販等。



必須指出，全港有近千幅閒置土地丟空養蚊，上述建議並非不可行，可惜港府有眼不識寶，對這類基層墟市不屑一顧，官僚不是抱着墨守成規的心態辦事，就是千方百計打壓。像天水圍天光墟，一經規範化變成天秀墟，即淪為無人光顧的廢墟；又如有社企欲在深水埗舉辦屋邨墟市，竟遭政府部門當成「人球」推搪；而深水埗天光墟、午夜墟已有多年歷史，小販出售廉價食品、舊電器、舊衣物深受基層歡迎，惟食環署卻嚴厲掃蕩。林鄭月娥上任前承諾推出「墟市政策」，最終食言，甚至計劃大幅減少小販牌照，不令人反感才怪。



港府施政走數也就罷了，欺善怕惡、政策不公不正才是最令人不齒。君不見，當局對公公婆婆出售一元幾角紙皮又拉又鎖，對大財團壟斷市場予取予求則視若無睹，面對無惡不作的南亞兵團甚至忍氣吞聲，深水埗南亞村拖延清拆就是典型例子。更有甚者，港府扶貧政策失敗，愈扶愈貧不用說，就連派發四千元的「補漏拾遺」措施也錯漏百出。到底一個政府要有多廢、有多糟，才會連派錢也派到天怒人怨？



香港本是太平盛世，港府庫房水浸，理應大有作為，無奈事與願違。在無能官僚領導之下，港府施政背離民情，一塌糊塗，基層固然苦不堪言，中產也是滿腹怨氣，結果一場反修例風暴即令港府兵敗如山倒。中央希望香港走出政治紛爭，發展經濟改善民生，出發點好是好矣，但連公務員都走上街頭反政府的今日，再好的願望都只是一廂情願。



