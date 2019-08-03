中美關係到今天已進入正常的階段。過往不正常的理由是，中國誤以為美國總統特朗普發起的貿易戰，可以像當年加入世界貿易組織那樣，中國讓步，用購買美國商品便可以誘使美國接受，卻不知道特朗普所代表的是全面對華戰爭，用各種方法、手段來壓制中國，一如當年對付蘇聯與日本那樣。



直到在貿易談判中，特朗普過早地披露美國的意圖，中國才驚覺情況迥異，也因此而深思反思美國一直以來對華的政策，和近期特朗普公開對華的全面戰略意圖，才了解到中美之爭不是貿易之爭，而是國運之爭。



中國不可能放棄中華的復興，甘心走上蘇聯瓦解和日本衰敗之途。於是調整了認識和對策，其中也應多謝俄羅斯總統普京的提示、北韓領袖金正恩的示範。在習近平親自主持下，中國採取新的對美戰略，貿易戰上可談可不談，你加關稅制裁中國，中國亦針鋒相對，據理力爭。



此外，中國更清楚了解到特朗普的弱點，以及他與美國主要政治勢力的矛盾。特朗普要競選連任，否則他個人和家族的利益，與他相互利用的極右勢力，都會隨他下台而失落，而且競選失敗，特朗普大有可能被民主黨的訴訟將他送入監獄。連任與否，對特朗普是生死之戰，即使犧牲美國利益、犧牲他的極右派盟友，也在所不惜。中國因素對他而言，一如其他因素，不能成為打擊選民對他支持的傷害。



中國在貿易談判便因此佔了上風。一是在明年大選之前，特朗普不敢強硬對付中國，怕的是中國反制，打擊他在美國選舉搖擺州份的選票。二是中國還可施加壓力，目標是使特朗普輸掉選戰，不讓他在連任後更瘋狂地報復中國在大選前不支持他。



事實上，特朗普若勝選，便再無連任的考慮，他的政策會變得更瘋狂，把他心底裏的極右主張、白人種族主義和猶太利益的勾結全面爆發出來，對中國不會放過，戰爭更會成為主調。特朗普已不是傳統的共和黨，中國不可能寄予錯誤的幻想。



而在香港問題、台灣問題上，美國的極右派要製造事端，推動港獨、台獨，在大選前特朗普可以為選票抑制極右派，但若勝選，台獨會更形猖獗（台灣選舉怎樣都改變不了美國在台的政治企圖），港獨會公開地發動顏色革命，全面奪權。



美國亡華之心不絕，這便是中美關係的正常階段，或可稱為新常態。



貿易戰是可談可不談地拖着，也應帶有拖垮特朗普的選情，在此以外，中國的正常化戰略便是積極備戰，並在外圍尤其是香港與台灣，與美國先打起前哨戰來。