五年前的香港「雨傘革命」、非法「佔中」來勢洶洶，場面駭人，暴力衝擊猛烈，警方發射多枚催淚彈才暫時驅散人群，控制局面。之後，「佔領」行動「遍地開花」，中環、銅鑼灣、旺角等交通要道、商業中心被大批「違法達義」者「佔領」七十九天，交通堵塞，秩序時時大亂，暴力衝擊不絕，香江府衙和朝廷受壓巨大，管治遭到挑戰，反中亂港集團很是猖狂，外國勢力說三道四、橫加干預。



當年局面雖很危難嚴峻，許多人不知如何「收科」，但許多人卻相信，「佔中」之混亂局面必以反對派失敗而告終。因為大家知道，反對派借政改之機提出的「雙普選」方案，違反人大「八三一」決定，衝撞了一國兩制的紅線，朝廷只能寸步不讓，香江府衙、行政長官必會執行中央路線，反對派再怎麼鬧，再怎麼使用暴力手段，都不可能得逞。大家有這樣的判斷，就對未來的局勢有信心，知道混亂、黑暗和老百姓倒楣的日子遲早會過去。



然而，今日情況與此有很大不同，人們面對混亂、黑暗局面一直迷惘焦慮，沒有信心。反對派瘋狂進攻，林鄭月娥投降、引火上身，警察受到天大的委屈和被人「暗害明打」下難以作為，政府內部有人倒戈、反水，朝廷又一直力挺林鄭的荒謬，拿不出任何解困辦法，一味推給香港「自己搞掂」。在此情況下，這場風波暴亂和顏色革命，究竟會是甚麼結果？會把香港引向何方？



大家也知道，香港已在決戰時刻，反對派、外國勢力雖然前所未有的瘋狂，展現了從未見過的強大衝擊力和五花八門的鬥爭手法，但朝廷和香江府衙要一舉幹掉他們，絕非難事，但偏偏毫無戰意、軟弱無力、綏靖縱容，由得對手攻城掠地，步步進逼，達到奪取香港管治權、顏色革命成功、徹底摧毀一國兩制的目的。對此，人們也知道，朝廷絕不會允許這樣的「改旗易幟」的顛覆性錯誤發生，必有大反擊的一天。然而，多少次多少天戰機已被貽誤，而反擊愈遲，代價愈高，損失愈大，朝廷究竟還在等甚麼？