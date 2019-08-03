有讀者問，港府明明早就宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢，為何反對派依然堅持要求「撤回」修例？部分激進示威者明明使用暴力肆意搗亂，為何反對派反而要求成立獨立調查委員會徹查警方「濫用武力」？答案很簡單，反對派刻意挑起這場政治惡浪，真正目的並非為了「撤回」修例，而是為了搞亂香港，以奪取管治權；他們要求成立獨立調查委員會，更不是為了徹查真相，而是為了徹底廢掉警察武功，以便他們為所欲為。



不近情者多藏奸。反對派喋喋不休要求成立獨立調查委員會，連美英等西方國家也紛紛幫腔，當然不是這麼簡單。一旦成立獨立調查委員會，起碼也要調查一年半載，而在沒有結果之前，警方既不能將「暴動」定性，也不能檢控暴徒，執法更加束手束腳，甚至根本無法執行職務，香港勢必徹底淪陷，這不正是反對派最想達到的目的？



更何況，獨立調查委員會的組成也是一個大問題。這種委員會一般由現任或退休法官主持，調查民生或其他事項問題還不大，但涉及政治範疇就很難令人放心，「警察拉人、法官放人」早已成為香港的魔咒，尤其是在如此狂躁的政治氣氛下，誰能保證法官一定會嚴守中立？誰能保證獨立調查一定是公平公正？如果調查結果無法令人信服，豈不是引起更多爭議？製造更大危機？



明乎此，就知道為何反對派堅持要求成立獨立調查委員會，有人稱之為政治陷阱，雖不中亦不遠。最不可思議的是，部分建制派人士也鸚鵡學舌，認為獨立調查委員會有助查明真相，令社會回復平靜，重新出發云云。他們到底是太傻太天真？還是刻意添煩添亂？



由反對修訂《逃犯條例》變成「光復香港、時代革命」，由和平示威變成「武裝奪取政權」，反對派圖窮匕現，政治目的昭然若揭，而不少人還在幻想成立獨立調查委員會平息亂局，真可謂夏蟲不可語冰。