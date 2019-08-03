中國大陸文化和旅遊部日前宣布本月一日起，暫停四十七個試點城市居民赴台灣個人遊申請，有業者預計此段期間至明年二月的赴台大陸遊客將因此減少七十萬人。官媒評論暗示與明年台灣大選有關，「二○二○逼近，台灣島內漸漸躁動起來，如此情況下，大陸居民赴台自由行（個人遊）風險加大」。



寶島明年將舉行總統及立法委員選舉，本來是藍綠陣營之爭，高雄市長韓國瑜挑戰現任的蔡英文總統，各有支持者，民調得分此起彼落。蔡料在選戰大打統獨與兩岸關係牌，香港反對修訂《逃犯條例》示威潮被視為有助其選情，支持率一度領先，但最近爆出其隨從偷運私煙醜聞，得分急轉直下。如今大陸取消赴台個人遊，她過去一直指北京惠台政策有政治圖謀，預料以此大做文章，從而激起台灣社會對中國大陸的反感。然而經濟不振一直是蔡的致命傷，旅業再受打擊，飯碗問題可能比政治取向更影響選民，大陸這次出手未必是綠營好消息，故此台灣政府即時公布，將投入逾九億港元補助旅遊業界。



另一個基本上綠營視為壞消息的是，無黨籍的台北市長柯文哲將於下周成立「台灣民眾黨」，柯稱目標是進軍立法院，而他會在九月決定是否參選總統。台灣政壇為此震驚，柯的票源與蔡英文大量重疊，柯做實事有政績支持，甚得年輕人好評，獨自參選勝出機會雖然不算高，但肯定會「𠝹走」不少蔡英文的選票，對韓國瑜大大有利。柯與富商郭台銘組合參選可能性不大，若成事則有勝出可能。



蔡英文如臨大敵，呼籲各政黨團結對外保護台灣主權，韓國瑜則平淡地表示尊重和祝福。柯參選看來事在必行，他「不統不獨」亦不強調「九二共識」，蔡主打的政治牌對他不大奏效。除非香港局勢繼續惡化為綠營再添「彈藥」，否則藍營將坐收漁人之利，韓國瑜最大敵人還是自己。