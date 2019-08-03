來自五十二個政府部門的「休班公務員」，八月二日發起「公僕仝人，與民同行」集會，就香港當前局勢表達個人的看法。公務員事務局局長羅智光於前一日向全體公務員發信，表示絕不認同同事以公務員名義發起或參與政治集會和罷工，或使外界誤以為他們是代表所有公務員或所屬部門，令人覺得公務員與政府對着幹，製造政府內部分化和矛盾。政府發言人同日亦發表聲明，指公務員必須盡忠職守、堅守法治，確保他們的行為不會妨礙以專業、公正的態度執行職務。聲明又指，根據《公務員守則》，公務員必須保持政治中立，對在任的行政長官及政府完全忠誠。



異哉所謂政治中立！港英時代已經有所謂政治中立原則，除了規範公務員在執行任務時，不能受個人政治取向的影響，亦嚴格限制公務員捲入中國政治的紛爭。至於今天特區政府的公務員政治中立原則，有了政治任命主要官員制度後，政策局局長並非公務員，親中政治立場鮮明，負責執行政策及依法行使公權力的公務員，還可以政治「中立」嗎？「公務員必須保持政治中立，對在任的行政長官及政府完全忠誠」，這句話很有問題。這不叫「政治中立」，而是政治效忠。



「政治中立」語意模糊，應該用「行政中立」四字比較清晰確切。以台灣為例，經過兩次政黨輪替之後，政府於二○○九年制訂《公務人員行政中立法》，讓公務員對於有關「行政中立」之行為分際及權利義務等事項有法律依據可以遵循，使公務員在執行職務時能夠秉持「依法行政」原則，並且公正執法。即是說行政層級系統中的公務員對於政治事務保持中立超然的地位，不參與政黨政治，不受政治因素的影響，更不介入政治活動與政爭，與政治系統保持適度的分離，有利於行政事務系統順利推動，以維持社會穩定。



參與集會的「休班公務員」以匿名方式發出聲明，反駁政府的說法，指出根據《基本法》第二十七條，公務員與一般香港市民均享有集會和罷工的權利和自由；而《公務員守則》第3.8節也訂明，公務員以私人身份加入政黨或參與政黨活動時，必須遵守當時適用於公務員隊伍的相關規例、規則和指引，認為公務員在公餘時間表達個人政治立場、參與集會和罷工，絕無違反《公務員守則》，亦同時受《基本法》保障。



公務員以專業知識技能執行法律規定的任務，休班時以個人身份對時局表達意見，這是基本權利，不能剝奪，政府卻色厲內荏高姿態打壓。公務員之離心離德，究竟孰令致之，林鄭政府並沒有反躬自省！