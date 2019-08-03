反修例風暴爆發至今，示威衝擊愈來愈暴力，愈來愈血腥，警方更多次破獲武器庫甚至烈性炸藥，香港距離恐怖城市只有一步之遙。更可悲的是，衝在最前線的往往是得到最多政府資源照顧的大學生。他們已是成年人，接受高等教育，理應有明辨是非之心，退一萬步說，即使政權不仁，非要對抗不可，也應明白暴力絕非解決問題之道。然而，這些學生個個以暴力為榮，以打警察為樂，以好勇鬥狠批鬥異己為時尚，到底是甚麼原因導致他們這麼瘋狂？



要說原因當然很多，爛果報和反對派政客年年月月地散播歪理和仇恨意識；「違法達義」洗了整整一代人的腦；通識教育內容偏頗，加上港府施政無能，這些都是深層原因。但更不可忽視的是，八大大學校長之中，絕大部分都是溫溫吞吞和稀泥之徒，不敢端正傳道授業解惑之責，為免成為學生批鬥對象甚至阿諛奉承，望之不似人師，起了姑息養奸、變相鼓勵的作用。



可以看見，暴亂持續兩個月，除了港大校長張翔發聲譴責暴力，面對面直斥學生其非，其餘校長都只知龜縮，有的偷偷摸摸地發個模棱兩可的聲明了事，有的如教大張仁良之流跟反對派同一口徑，至於中大校長段崇智雖與學生公開會面，但在大是大非面前顧左右而言他，一味說會為被捕學生提供法律支援，為入罪學生保留學籍，卻不敢指出學生之錯，說到底就是明哲保身，避免捲入政治泥沼，以免成為批鬥目標。問題是，學生領情嗎？他們除了全副暴徒裝束上陣，聲大夾惡，更將校長座駕當成連儂牆，貼滿便利貼，完全不知尊重為何物。



子曰：「鄉愿，德之賊也。」現在的大學校長又好，學者權貴也罷，統統不講原則，只知與反對派同流合污以諂媚年輕人，終於將整個社會弄致黑白顛倒，是非不分，暴力橫行。這些孔夫子口中的「德之賊」，枉為人師也！