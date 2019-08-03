中國大陸日前突然宣布暫停四十七個城市赴台灣個人遊的旅行申請，估計將使寶島未來半年減少七十萬名遊客。有台灣旅遊業人士受訪，說此事可能與香港反對修訂《逃犯條例》的示威有關，大陸官方害怕旅客到台後會接觸到大量反修例的資訊。



這種講法似是而非，屬典型思想判斷「入錯線」的表現。如果中央害怕內地人的思想受香港污染，就該先限制赴港的個人遊，如今反倒先禁台灣，豈非捨本逐末？



此事或許確是與香港的修例風波有關，但不是怕大陸旅客赴台後沾染到不良訊息，更大可能是要懲罰台灣政府，充當了今次香港之亂的幕後黑手。



全國政協副主席董建華公開表示，近日香港的騷亂有外部勢力介入，矛頭直指台灣和美國，而且罕有地將台灣放在前，將美國放在後。老董說騷亂者的組織看似鬆散，其實背地裏是有精密安排。他是在甚麼時候發表上述的講話？就是在北京宣布暫停台灣個人遊的同一天。兩者一呼一應，若合符節，會看的人，自然就能看出門道。



中南海認定了台灣和美國都要為香港之亂負責，美國是全球第一大國，張狂已久，中國暫時拿他沒法。但台灣不同，地小而力弱，當然先以他們祭旗，以顯示北京的雷霆手段。



至於台灣、美國，是否當真可以挑起香港這一場偌大的風波？我對此說半信半疑。外國勢力肯定有介入香港，但修例問題發展到一發不可收拾的境地，恐怕不是在任何人計算之內。香港爆發了連續兩次、號稱合共有三百萬人次的遊行後，美國駐港領事館不止一個高層人員要離職，據說是因為華盛頓責怪他們，無法有效掌握香港民情，預計不到反修例風潮會發展到如許地步。



試想想，就連美國也摸不透香港民情，何況是台灣？外部勢力亂港當然是有，但影響力未必如想像般大。