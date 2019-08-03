近兩個月來，香港幾乎日日有激戰，警署被圍被破壞已見怪不怪，無盡無休的示威衝突嚇怕旅客，旅遊業及零售業首當其衝，六月份零售業總銷貨價值按年大跌百分之六點七，而示威區商舖，七月份生意額大跌。阿哥，唔使經濟分析師講，老朽都知香港來年經濟衰硬，甚至負增長都冇乜好驚奇！



喺咁惡劣嘅營商環境下，反對派仲慌死香港唔夠大鑊，一味喺反中亂港嘅爛果報鼓吹「三罷」：罷工、罷市、罷課。哼！你老哥就無憂米，而大部分基層市民手停口停，老朽年老體衰，最近豬肉貴到飛起，不過為了養一口氣，頂多買少啲豬肉來煲湯！如果罷市搞到老朽連紅燒豬肉都冇得食，都真係㷫過辣雞！



香港家陣已經亂成一鍋粥！反對派號召全港市民下周一參與「三罷」，仲有網民發起全港大塞車以配合有關行動，包括圍堵巴士車廠，實行癱瘓全港交通！反對派就係想搞死香港，藉「三罷」騎劫全港，為奪權不惜令香港更撕裂！事實上，正如本報「正論」指出，這些手段除了打擊香港經濟、打爛基層飯碗、損害香港法治、破壞香港國際形象，對中央有何實質影響？中央雖然面子不好看，但真正被玩殘的不是香港人還有誰？



古人說：「國之所急，惟農與戰。國富則兵強，兵強則戰勝；故農者，勝之本也。」古時以農業為重，第一大事自然是農耕生產，衣食足，才能練出強兵。如果有年輕人跪求農民罷耕，即係叫人餓死，你話幾咁荒謬！孔子就話喇：足食足兵。佢將「食」放在「兵」之前，好明顯，要解決食嘅問題，就要多產糧，因此就要以地方糧食儲備的多少，同埋人民生活水平嘅高低，作為幹部考績提升的依據。老朽只知人生易老，青春難延，少壯不努力，晚年才追悔也是枉然！既無隔宿之糧，冇錢學乜鬼嘢人追求呢樣嗰樣！窮，就要頂硬上！努力搵食才是正道。