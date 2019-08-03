中國外交部日前再次敦促美國摒棄雙重標準，立即停止向香港的暴力不法行為發出任何錯誤信號，停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。外交部發言人華春瑩反問，美國一些官員能否向世界誠實和明確地回答，美國在近期香港的事態當中扮演了怎樣的角色，到底意欲何為？她同時強調，香港是中國的香港，中國絕不容忍任何外國勢力插手香港事務，更不會容許任何外國勢力搞亂香港，又奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。



反修例風波不斷升級期間，壹傳媒創辦人黎智英獲得美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和國家安全顧問博爾頓接見。三名鷹派政客對華態度強硬眾所周知，他們接見黎智英，是此地無銀的亂港擾中把戲。華府高官見黎智英暴露玄機，美國作為香港反修例風波幕後最大金主和舵主，而黎智英就是美國在香港伸出的黑手之一。



黎智英忘乎所以，在接受「美國之音」（VOA）訪問時，妄言「香港正在為美國而戰」、「香港民眾正在同美國一道，與中共進行一場價值觀的戰爭」，並表示「香港人需要知道美國站在他們身後」，希望美方給香港更多支持，「讓香港有足夠資源抵抗中國」。



黎智英是美國勢力在港「金牌代理人」之一，在反華勢力的豢養和支持下，黎旗下的媒體淪為反中亂港的心戰室、橋頭堡，是禍港亂港的重要源頭。《蘋果日報》天天煽動市民上街，刊登「完全抗爭手冊」蠱惑群眾，各種政治操作、手法與「佔中」如出一轍，幕後藏鏡者、金主的角色呼之欲出。



美國高官肆無忌憚地排隊接待黎智英，發出利用傀儡亂港、遏制中國的強烈政治信號。擒賊先擒王，當局應將美國在香港伸出的黑手黎智英繩之以法，予以應有的懲罰，方能對暴力違法行為起阻嚇之用，否則香港永無寧日。