功夫茶：欺凌歪風須正視　救救孩子官有責

梁啟超當年講過︰「少年強則國強，少年智則國智。」家陣香港校園欺凌歪風氾濫，少年識盡愁滋味咯喎，試問成個社會仲點會有運行？



有團體尋日公布調查結果，發現喺受訪嘅六百個小學生裏面，近三成八話過去一年曾經遇過欺凌事件，約百分之八表示一個月平均被欺凌五次或以上，百分之四點八受訪者更因此產生自殺念頭，都咪話唔得人驚。



好多人撈亂「嬉戲」同「欺凌」，以為細蚊仔打鬧吓好平常，邊個細個冇恰過人或者畀人恰過？呢鋪講法真係要戒嘞，專家早就指出，欺凌除咗身體碰撞拳打腳踢，仲包括起花名、同儕間散播謠言、杯葛排擠，以至網絡欺凌等不一而足，受害兒童唔單止留下成長陰影，負面經歷仲會影響成年後嘅人際關係，英、美等地更時不時有學童不堪壓力輕生，絕對唔係「小兒科」。



有人講笑咁講，地盤標語「開開心心上班去，平平安安回家來」，改成「開開心心上學去，平平安安回家來」，貼喺學校門口一樣啱用，絕對冇誇張。今年初之嘛，馬鞍山某中學接連流出暴力短片，七、八個學生圍揼一個，唔知嘅仲以為班房係戰場。咪以為讀名校就安全吖，跑馬地一間老牌中學之前就有學生畀人打到毀容，家長有乜法子唔飽食驚風散？



點解校園欺凌禁之不絕？好簡單啫，兒童世界係成年人社會嘅縮影，依家成個香港只問立場，不問是非，有啲人自以為正義超人上身，將立場不同者打成賤民，甚至去之而後快，影響所及，連維持治安嘅警察都被抹黑為「黑警」、「警犬」，要幾難聽有幾難聽。大嘅唔好教壞細，小朋友長期浸淫喺語言暴力下，唔青出於藍至奇。呢嗱，早排有警察家屬反映校園內瀰漫仇警風氣，擔心仔女安全，可見情況有幾嚴重。



最離譜嘅係，部分教師唔係「傳道授業」，反而走去「傳導罪孽」，網上狂言「黑警死全家」有之，警員子女「過唔到七歲」、「死於非命」有之，點止「欺凌」咁簡單，禍及妻孥，直頭違反做人基本原則。不過你咪理，涉事學校唔知係家醜不外傳定係買咗班暴徒怕，一味大事化小、息事寧人；教育官僚口講「深表關注」、「嚴肅跟進」，實際上亦係聽之任之，姑息縱惡。正所謂「暗師出劣徒」，呢班友培育出嚟嘅「未來主人翁」會係咩貨色，真係諗起都不寒而慄。



唔理點都好，欺凌歪風須正視，救救孩子官有責。官老爺參考外國反校園欺凌經驗固然重要，但要正本清源，莫過於徹底清除杏壇瘀血，還孩子一個清淨校園，否則講咩都嘥氣！



