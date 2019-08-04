世界視線：情報官提名觸礁　特朗普難違黨意

美國總統特朗普宣布，撤回共和黨德州眾議員拉特克利夫出任國家情報總監的提名，表面理由是保護拉氏及其家人免受傳媒和民主黨人攻擊，實際是因為拉氏能力不稱位，不少共和黨參議員在投票任命時可能倒戈，與其自取其辱，不如主動放棄。



外界分析拉氏之所以被總統相中出任要職，全因其人擦鞋沒有底線，他最近一次「精彩演出」，是通俄案前特別檢察官米勒到國會作供時，把後者罵得狗血淋頭。事實上，拉氏僅有地方檢察官的履歷，與「國家安全」基本沾不上邊。不少共和黨人承認，國家情報總監統領全國各情報機構，除了本身須具備崇高聲望，為總統提供不偏不倚的情報訊息，亦必須由中立人士出任，拉氏作為徹頭徹尾的「特粉」，顯然不合適。



擦鞋倒也罷了，拉特克利夫深知自己資歷不足的短板，不惜吹噓「一天內拘捕三百名非法移民」等「政績」，結果被踢爆有自我貼金之嫌。曾擔任三藩市聯邦檢察官的利特曼在《華盛頓郵報》撰文稱，拉氏出任檢察官的德州並非恐襲高危地區，而其在任內偵破的「恐怖活動」也是寥寥可數，充其量只是高中生在網站張貼納粹標語一類「濕碎」案件。



這就難怪共和黨內部出現牴觸情緒。參議院情報委員會主席布爾坦言，此前對拉氏毫無認識，自己還是在總統宣布提名後才與對方首次通電話；有份制訂法例設立國家情報總監一職的緬因州參議員柯林斯亦強調，拉氏必須證明能力足以應付新職。人們可以看到，儘管特朗普大權在握，加上共和黨在參議院挾議席優勢，特氏任命高官卻屢屢觸礁，除拉氏外，特朗普屬意的兩名聯儲局理事人選，早前亦鎩羽而回。



與此形成鮮明對比的，是聯邦大法官卡瓦諾的提名一波三折，共和黨人最終仍能頂住對家巨大壓力，保送卡瓦諾過關。原因無他，卡氏術有專精，在法律界享有盛譽，絕非拉特克利夫一類「政棍」可比。特朗普提名拉氏失敗，證明其用人標準實在太低，連慣於黨同伐異的華盛頓政客也看不下去。



