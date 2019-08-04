正論：衝擊縱火復罷工　香港不死一身殘

遊行、堵路、衝擊；再遊行、再堵路、再衝擊，直至香港死亡。反對派利用激進手段搞死香港，已成每星期常態，昨日的旺角遊行也是一樣，結果連紅隧也一度被堵塞，多處遭縱火。明日的大罷工更是奪權最瘋狂一擊，將會造成怎麼樣的災難後果，無法估量。香港陷入徹底黑暗，沒有出路，不見曙光。



一如所料，昨日的「旺角再遊行」又演變成偏離獲批路線的非法堵路和衝擊，示威者兵分多路佔領旺角彌敦道、尖沙咀、紅隧以至新蒲崗等，拆毀鐵欄架設路障，五星旗被丟落海，警署被包圍，有人在門外縱火，店舖倉皇落閘，遊客雞飛狗走，整個西九龍陷入癱瘓。遊客區再次淪為戰場，香港有如生人勿近的伊拉克、恐襲不斷的敍利亞，不管你願不願意，所有人已被迫坐上戰車，全速衝向萬劫不復的深淵。



可以看見，反對派已陷入瘋狂狀態，反修例風暴已持續鬧了兩個月，中央依然不為所動，五大訴求無一達到，他們再也按捺不住，實行文攻武嚇，既要發動暴力衝擊，更要策動全港大罷工，誓要逼得港府投降、中央跪低。君不見，反對派政客妖言惑眾，將大罷工美化成和平抗爭手段，而潛伏港府內部的無間道亦適時跳出來配合，除了公務員集會，連日來更有公務員以匿名方式反政府。有人直指這是「顏色革命」的第二階段，即政府內部人員與反對派「裏應外合」，實行堡壘從內部攻破，雖不中亦不遠。



問題是，香港只是中國一個特別行政區，並非獨立政治實體，即使無能港府跪低，中央也不可能就範，反對派這樣鬧下去，除了玩死香港，玩死市民，中央毫無動搖和影響。反觀連場暴力示威嚴重打擊本港經濟，六月份零售業總銷貨價值按年大跌百分之六點七，第二季GDP幾乎沒有增長，外國旅客紛紛取消行程，內地旅行團和個人遊亦大幅減少，市道一片死寂。而且這僅是開始，未來的經濟下滑速度必定更猛更急，經濟衰退迫在眉睫。商界形容現時情況比○三年沙士和一四年佔中更差，「看不到前景和出路」，絕非危言聳聽。



我們不妨撫心自問，香港亂了，究竟誰人得益？罷工、堵路、衝擊，最終得到甚麼？香港本是太平盛世，沒有饑荒，沒有民不聊生，年輕人甚至是得到最多政府資源栽培的一群，即使港府施政無能，也沒有必要用極端手段搞死自己的家。流血衝擊固然是看得見的暴力，罷工更是沒有硝煙的戰爭，只消看一看鼓吹罷工最力的壹傳媒和反對派政客，他們不罷工、不收手，就知其用心之險惡，我們為何要讓香港斷送在這些人手上？



羅馬不是一天建成，毀掉只需一天。好好的香港被搞到奄奄一息，無日安寧，有些人還為此拍手叫好，自以為做的是正義之事，可悲復可笑。港人再不覺醒，香港只會由國際金融中心變成臭港、廢港，永不超生，就像許多閃爍一時的歷史名城一樣，最終淪為廢墟，留下的只有一聲嘆息。



