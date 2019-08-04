神州觀察：官家屬仗勢凌人　反腐敗死角仍多

不作死就不會死。四川廣安市委原副書記嚴春風因前妻耍官太太威風，大鬧幼兒園，從而被揭發其連串貪腐醜聞，日前因受賄罪判囚十年，遭網友調笑連連；而在重慶渝北區，「保時捷女車主」囂張打人反遭打一事，又扯出背後有個派出所所長老公，當地公安及紀監部門介入調查，明顯又是「作死」的節奏，吃瓜群眾已然擔定櫈仔準備看戲。



事緣保時捷女車主欲在行人路違規掉頭，卻被停在前面的車輛阻礙，於是下車理論，一言不合繼而出手猛摑對方，誰知對方也非善類，隨即回敬了一巴掌，並且將女車主的帽子摑至呈弧線形飛出；剛巧有人拍得此「經典瞬間」，上傳網絡之後迅速被熱傳，進而揭發女車主的老公是當地派出所所長，自己是做土石方生意，過往曾有多次違章駕駛紀錄。



此事遭曝光其實極具「偶然性」，據媒體走訪女車主所住小區的鄰居所言，此女平時就跋扈成性，譬如駕車出入小區，保安員動作慢一點便會遭喝罵，亦常因泊車問題與人爭吵，甚至出手打人，鄰居對此敢怒不敢言。想是威風慣了，故而此次又有恃無恐地伸手摑人，豈料對方敢於反抗，以致措手不及下醜態盡顯，令事件鬧至滿城風雨。



很明顯，女車主仗着家勢和老公背景橫行霸道，正如網民指出，女車主的醜聞多不勝數，包括狂言見了紅燈就闖，直認自己在渝北飆車是出了名的，且只需打個電話就能刪掉所有違章紀錄，簡直不可一世。至於經營土石方生意，更被指不是一般人能夠做到，需黑白兩道通吃方可成事，足見背景殊不簡單。須知在內地社會，「警黑一家親」現象無人不曉，為黑惡勢力站台撐腰、為自己及家人牟取利益的公安系統人員不知凡幾，女車主橫行霸道多年，背後究竟涉及多少人、多少黑惡腐敗行徑，令人好奇。



尤其叫人尷尬的是，內地當局近日聲稱掃黑除惡專項鬥爭已呈健康深入發展，卻為何像這般民怨沸騰的惡行最終還須靠自己「作死」才被發現？當局再三強調的自我監督、自查自糾等功能又到哪裏去了？反腐敗鬥爭從「老虎蒼蠅」深入到「傘上之傘」、「小黑小惡」，說要無死角、零容忍，為何一些地方仍有黑惡分子高調作惡，繼續狗仗人勢，欺凌弱小？從公安系統到其他機關衙門的「保護傘」，為何仍成串地被揪出來？



網傳「反摑」女車主的司機當晚便遭遇「半夜敲門」驚魂，之後無奈地聲稱自己只是平頭百姓，不敢多言，明顯是感受到來自各方的威脅，希望今次事件能夠早點過去。一個令民眾活於恐懼當中的社會，又何談太平盛世？



