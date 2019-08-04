香港教育大學校長張仁良對近日事件中有年輕人受傷及被捕，感到心痛和傷感，似乎是宅心仁厚。可是，近日事件中有眾多的警務人員受傷，他有甚麼表示呢？學生受傷與被捕，是為甚麼呢？不是參與暴動、攻擊政府、攻擊警察，怎會受傷與被捕呢？不問根由是非，好像是老好人，博取社會的同情和對被捕學生的好感，轉移和扭曲社會的關心，為的是甚麼？



今次示威演變為大規模的暴亂，擔當衝擊社會和發動暴亂的主要是學生和老師，被捕者也以學生為主。在暴亂中學生與教師表現出來的兇惡、狠毒，令人震驚。他們在學校還是在教學與學習的階段，社會對他們的待遇相對優厚，為甚麼卻會產生出這樣深仇大恨的言行來反社會，來傷害警察和與他們政治主張不相同的人呢？是他們本性暴戾，充滿仇恨？可卻大多數出身小康之家，生活並沒有老一輩那樣受貧病壓迫。他們為甚麼對社會、政府、警察這樣仇恨，要盡情發洩地破壞與傷害呢？他們在學校學的是甚麼？教的是甚麼？



作為教育大學的校長，除了心痛和傷感以外，好應捫心自問，是不是教育大學在教授、培養教師時出了問題？



即使惡毒的教師只佔少數，人數卻不少，影響也大，教育大學和它的校長、教授們，仍然是責無旁貸地應該認真地反思、檢討、檢查。是大學不教道德與專業操守，或錯誤教授民主與法治？怎可能在教育大學幾年學習畢業之後，竟然不顧專業道德與操守，引導心智未成熟的中學生參與暴亂、參與暴力衝擊？甚麼是法治？怎可以不守法，他們是怎樣教導學生的？是要學生不守法，仇視警察，誣稱為「黑警」、「毒警」，拋掉學校的教科書，用上他們一套不知是否從教育大學來的政治教材？民主是尊重與妥協，是求同存異，這些教師從哪裏學到要攻擊警察、破壞政府部門、霸佔道路、擾亂公共交通才是民主？



作為香港主要教師的培養機構，教育大學好應該向社會交代，校內的教育怎樣與參與暴亂的教師、學生有所分別？也應該檢討為甚麼有這麼多的教師、學生參與暴亂？



今次反修訂《逃犯條例》事件把香港許多深層次的問題暴露出來，且部分十分緊迫與嚴重，威脅着整個社會與政府的體制，影響深遠，不僅只是一般所說的管治問題。教育涉及幾十年、幾代數十萬的年輕人，也觸及千萬家庭和社會各行各業。當大學生、中學生竟有這麼多的充滿仇恨與惡毒心理，不是一些大學校長貓哭老鼠、故示慈悲所可應付，而需整個社會重視和應付。