反中亂港集團和美英外部勢力聯手策劃發起的「反修例」風波和暴亂，是一場赤裸裸的「顏色革命」。這場「革命」經過近兩個月的瘋狂衝擊，打爛法治，搞得天下大亂、人心大亂、香江府衙丟盔棄甲之後，開始順順利利、士氣高昂的進入「革命要廣泛和深入進行」的第二階段，標誌性的行動就是在政府內部、公務員內部玩策反，搞逼宮，從內部攻破堡壘，逼領導人下台，換反中亂港集團和外國勢力「啱心水」之人上台，執行他們「光復香港、時代革命」的路線，打掉「一國兩制」，割裂中港，實現他們鼓吹的「完整而徹底的自治」，繼而最終走向「港獨」。



回歸前後，朝廷曾經對香港公務員評價極高，讚揚他們如何高效率，如何廉潔，相信他們「政治中立」。大部分香港公務員的工作和思想也大致如此，大部分香港市民對此認同。但是，公務員的高效率、服務市民、廉潔奉公、政治中立，不是與生俱來的，都是由管理、培訓、教育而來，「政治中立」更會受到社會政治環境變化的影響，受「政治衝擊」的影響，尤其是香港的公務員，從「港英時代」走進「中國特區時代」，從英倫香港「一國一制」走進北京香港「一國兩制」。



因此，當年香港公務員的「國家意識」、「政府效忠」和「政治中立」是相契合的，沒有國家與制度的矛盾。現在，回歸後，一些公務員的「國家意識」、「國家認同」還停留在九七之前，又或者根本缺失中華人民共和國的國家意識和認同。這種情況下，他們的政府效忠、政治中立會很易模糊，發生動搖，被別有用心的反華反中勢力挑撥煽惑，策動內反。



更何況，英夷部署撤退時，花了極大的細密的工夫在建制內、公務員內培植人員，要搞無間道。他們早已不是甚麼「政治中立」了，早就不會對九七之後的特區政府、行政長官「忠誠」了。他們身在漢營心在曹，其「忠誠」只對英美。他們的存在已是中國香港的心腹內患，是國家安全、香港安全的心腹內患，他們藏得很深，隱忍很久，終於借今次「顏色革命」而跳了出來。