港英年代，公務員必須嚴格遵守政治中立，對殖民政府乃至英國政府絕對忠誠，絲毫不得僭越。所有公務員都要通過警方政治部的政治審查，而且受到諸多限制，不准與傳媒談話、不准披露政府機密資料、不准到訪內地和台灣等等，許多公務員甚至不敢踏足國貨公司。因此，回歸前公務員絕對不可能食碗面反碗底，也不可能舉行集會反政府，更不可能參與集體罷工。



然而，回歸前不可能發生的事，回歸後一一成為事實，可見世道變了，人心也變了，所有法律和規章制度都被棄如敝屣。參與反政府集會的公務員聲稱，他們恪守政治中立，但脫下制服後都是香港人，不代表不能夠就政治議題發聲。這分明是欺人之談，公務員可以就政治議題發聲，並不表示可以公然作反。



根據《公務員守則》，無論公務員有何政治信念和立場，都必須對行政長官和政府完全忠誠，對政府的決策絕對服從，並竭盡所能履行職務，不能公開發表個人意見，遑論舉行反政府集會。這是最基本的政治倫理和職業道德，如果有人不願遵守，大可辭職不幹，然後天天上街反政府，何必屈就自己？既捨不得鐵飯碗，又要跟隨反對派鬧事，這種人豈止虛偽，簡直就是精神分裂。



網民起底發現，今次公務員集會的主要發起人是中文大學學生會前骨幹成員，更是反國教的活躍分子。若是在港英年代，這種人絕不可能做公務員，因為根本無法通過政治部的政治審查。港英政府撤退前取消政治部，就是為了廢掉特區政府武功，變成耳不聰目不明，公務員不需政治審查，連阿貓阿狗也可以混進去，終於釀成今日禍患。所以說，港府眾叛親離，四面楚歌，既有本身管治無能的原因，也有英國人預設陷阱的原因。沒有規矩，不成方圓。港府連公務員也駕馭不了，對公然作反者放任自流，怎能實施有效管治？又怎能平息亂局？