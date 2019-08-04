特區史上最動亂夏季，自六月起，連串反對修訂《逃犯條例》的示威風波，演變成暴力浪潮，修例雖已被官方判定「壽終正寢」，然而各區遊行不息，衝突不休，超過二百二十人被拘捕，四十四人被落案控告「暴動罪」。



市民有目共睹，每次暴力衝擊涉及人數成千上百，漏網之魚大有人在。有立法會議員表示留意到有三類人士未被檢控，包括身份不明的外籍人士、參與不合作運動的滋事分子，並點名批評部分泛民議員，認為他們涉嫌干犯煽動、非法集結及阻差辦公等罪行。該議員呼籲警方應「擒賊先擒王」，從源頭堵截暴力示威潮。



這幾位被點名的只是反對派中的「黃毛小子」，論資歷道行遠遠不及幾位前輩們，例如臭名遠播的「漢奸代表」雙丑之一、民主黨創黨主席李柱銘。官媒上周五又批評李柱銘「告洋狀」勾連國外勢力，引述網絡上刊登香港警察與被捕年輕示威者對話：「你被人利用你知不知道，你有沒有見過李柱銘出來示威呀？」官媒文章指反對派以「民主自由」、「公民抗命」包裝，再借助香港親泛民媒體和國外媒體誤導青少，成為政治圖謀的棋子和炮灰。



提起李漢奸，當然不能不提與他朋比為奸、另一「漢奸代表」壹傳媒黎智英，他正是官媒所指，利用旗下毒果日報等刊物荼毒青少，鼓吹示威歪風。黎亦是佔中三十九名未被檢控搞手之一，至今依然逍遙法外，繼續為害香港。漢奸黎等人作惡多端，仍未繩之以法，皆因有恃無恐，律政司在鄭若驊麾下淪為黑惡保護傘。黎智英刑恐東方報業記者案，有圖有片，證據確鑿，拖了超過兩年仍未起訴。



執法部門只是拘控最前線的涉案分子，拉一個仍有千千百百個，「擒賊先擒王」，蛇無頭不行，若能制裁幕後黑手漢奸黎等人，殺一儆百，割斷牛鬼蛇神的喉舌，制止集體「洗腦」，對平亂作用更大。