政治真是變數多於常數，台海兩岸及香港三地最近在政治上互動與衝突，波詭雲譎，令人目不暇給。台灣大選將近，民進黨由蔡英文爭取連任，國民黨則由「庶民」韓國瑜出馬競逐大位，希望可以擊敗「小英」，重返執政。在此一攸關政權更迭的選戰中，朝野兩黨卯足了勁，寸土必爭。不過，除了島內最近的政治形勢變化，還有「外部因素」，都足以影響選舉結果。「外部因素」主要是指美國、中國和香港。



二○一六年民進黨重返執政，而且是「完全執政」，行政、立法兩權集於一身，並且藉此大搞政治清算，企圖讓國民黨永不翻身，達成「台灣人本土政權」永續執政的夢想。國民黨馬英九時代所建立的兩岸和平發展形勢亦因而出現逆轉。由於蔡英文不承認「九二共識」，兩岸關係陷入僵局，兩岸政府授權的海峽兩會（大陸海協會、台灣海基會）的功能性、事務性協商停擺。



民進黨在去年十一月的九合一地方選舉遭到重挫，主要是因為政績不彰，經濟不景，民生凋敝，令「討厭民進黨」成為「人民最大黨」，於是「票投國民黨」。就在這個時候，絕大多數的民意調查機構乃至政治評論，都認為民進黨會重複國民黨一四年在九合一地方選舉大敗、一六年失掉政權的「崩盤」下場。但是，最近一段時間台海兩岸的變化，以及香港出現激烈反政府政治抗爭運動，竟然成為民進黨的活命丹。蔡英文連任的壓力減輕了，國民黨繼續在野的機會也增加了。這恐怕是在國共兩黨的意料之外。



今年初習近平的「促統講話」，引發「九二共識」涵義的爭議，使得民進黨藉此不斷升高「抗中」的姿態。另一方面，中美關係因為貿易戰、科技戰而出現逆轉，美國朝野更推出不少「友台」政策，甚至軍艦游弋台海。這可以說是美台關係自斷交四十年來最密切的時候。在中共而言，美國打台灣牌主要目的是在阻止兩岸統一，鞏固台灣此一戰略支點，牽制北京，台灣只不過是美國的戰略籌碼。北京唯一的肆應方式，就是加強「促統反獨」的動作，重申不排除武力解決台灣問題的立場，向台灣民眾傳達「任何台獨冒險的結果，只會是加速兩岸完全統一的到來」的明確訊息。這種兩岸「互動」的趨向無疑會令台海危機加劇，但民進黨的「抗中拒統」與國民黨的「和中反獨」相比，後者便被視為對中共軟弱，甚至被貼上「親中政黨」的標籤。



蔡英文因為不斷「消費」香港的反修例群眾運動，贏得民進黨總統黨內初選，可以預見，在未來熾熱的選戰中，反對一國兩制，守護台灣，必然成為選戰的主要議題。