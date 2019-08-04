日前在中環舉行的公務員反修例集會，主辦方號稱有四萬人參與，警方則指最多為一萬幾千人，當中水分有多重可想而知。其實更發水的是，現場真正的公務員頂多只有寥寥數百人，絕大部分參與者都是九唔搭八的普通市民，有些從事飲食業，有些是學生，更多是無業，即使是公務員也是低級公務員，代表性成疑，但十八萬公務員就此被騎劫，成功製造了政府四分五裂的訊息。反對派手段之「高明」，豈是港府一班廢官所能企及。



最令人嘆為觀止的是，一班早被掃進垃圾桶的過氣舊電池紛紛粉墨登場，民主阿婆陳方安生固然死不眼閉，公務員事務局前局長王永平同樣不甘寂寞。說穿了，他們就像深宮怨婦，對於被港府唾棄耿耿於懷，又苦無辦法攢得一官半職，惟有千方百計唱衰。見人說人話，見鬼說鬼話，反修例風暴一發不可收拾，他們不攙一腳才怪，試想想，如果他們直到今日仍備受朝廷器重，會走出來反政府嗎？



一亂未平一亂又起。搞完公僕集會，反對派又全力鼓吹明日全港大罷工，誓要癱瘓交通和經濟。問題是，罷工除了玩死自己，玩死香港，對北京有何影響？香港只是中國一個特區，並非獨立政治實體，一國兩制也是北京同意才存在，即使逼得港府跪低，根本不可能同樣逼得北京就範。事實上，堂堂大國會怕反對派蠻纏胡攪才是笑話，反對派蚍蜉撼樹，不自量力，最終只會自取其辱。不少香港人一葉障目，被反對派利用充當政治棋子猶不自知，可悲可笑。



說到底，香港九成九人都要自食其力，基層甚至手停口停，他們不同於反對派有金主漢奸黎豢養，又不同於漢奸黎有外部勢力泵水，更不同於呼籲罷工最出力的那一撮人，即是有父母供養的學生哥、無業游民和收錢搞事的工會政黨。打工仔只有努力工作才能維持生活，沒有理由同他們一起沉淪。