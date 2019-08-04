在下是教育工作者，若問到九十後、○○後的年輕人有甚麼個性優點，我會說：「他們大多本性純良，重視原則與公平，也樂於助人。」然而，筆者的專欄卻經常對年輕人吐槽，那又是為甚麼？答曰：「因為這方塊內多談政治，但九十後、○○後的個性大多不適合搞政治，一搞就容易出亂子，我當然要批評。」



若以七十後跟九十後相比，前者的為人普遍較圓滑，少了一點赤子之心，處事也較現實，在原則面前容易妥協。筆者就是一個七十後，對我們那一代的個性缺點，時刻引以為戒。不過，我們的一代在圓滑中較能包容，雖然容易妥協，但也容易接受他人意見，頗願意受教於人，更重要的，是不會整天活在自己的世界，待人處事，懂得因時因地制宜。



跟筆者稔熟的年輕人，我大多會勸他們學習七十後那一代的個性優點，但亦鼓勵他們保留九十後、○○後性格中好的一面。



今天香港的年輕人頗熱衷於搞政治，但很難孕育出權威領袖，更築不起「大台」。因為孩子們都愛以自我為中心，不容易服從他人，只能服從於自己，誰是「大佬」，誰就是我的對頭人，到我做大佬時，別人又視我為對頭人。彼此各行其是，互不統屬，即使偶有合作，但在扳倒一個共同敵人後，你很可能就會成為我的新敵人。



二○一四年的佔領行動，一個名為「學聯」的學生組織，風頭一時無兩，最後卻分崩離析，那正因為年輕人根本容不下大台，受不了他人統轄。這樣的個性，長遠而言又如何能好好從事政治事務？當知政治乃眾人之事。



今日香港的孩子們只會想，我要走上街頭作抗爭，但如果你問他們在抗爭之餘，是否也應該顧及到本地的商人、鄉紳、年長一群，以至全中國十四億人的想法呢？他們可能會答你：「我為甚麼要管別人怎樣想？」