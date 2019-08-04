南韓和日本的關係最近降至冰點，日前兩國就二戰強徵勞工的賠償爭論不休。南韓外長康京和與日本外相河野太郎，八月一日在曼谷出席東盟系列會議時舉行雙邊會談，氣氛繃緊，康京和要求日方取消對南韓的出口限制，及不把南韓排除在適用可享受手續簡化等貿易優惠的「白名單」國家外，河野駁斥稱這是為了安全保障而實行的正當措施，康京和則警告可能會重新檢視韓日的安全合作。



日韓交惡早就有迹象可尋。一八年底發生了南韓軍艦以火控雷達照射日本軍機事件，南韓對日本的指控拒不承認，令兩國關係陷入僵局。今年六月的大阪G20峰會，日相安倍晉三與多國領導人舉行高級別會晤，唯獨沒有和南韓總統文在寅會晤，兩國關係之差可想而知。更令文在寅耿耿於懷的，莫過於上月初日本突然宣布對生產半導體所需的氟化聚醯亞胺、光阻劑及氟化氫等三種化學原料出口至南韓進行嚴格審查。



阿哥，日本企業掌控上述三種化學原料七至九成的全球資源，呢啲原料有劇毒，唔易保存，一般國家嘅存貨通常不會超過一個月，因此呢個禁令對南韓的半導體產業係致命一擊！這期間，南韓有不少示威，抗議並杯葛日貨。



文在寅的五年總統任期才過了兩年多，已經內外交困。他大選時承諾會把最低工資調高，然而，最低工資的大幅調升並沒有造福勞動者，反而造成失業率提高和物價上漲，去年失業率創下十七年來最高水平，政府約為一百三十九萬人支付失業救濟金。而最低工資的提升，最終亦令物價明顯上漲，譬如多數人愛吃的炸雞，一客的單價要二萬韓圜（約一百三十港元），物價上漲令民怨沸騰！此外，北韓領導人金正恩近排又失驚無神射吓導彈，都唔知係攞景定係贈興！歷史話畀大家知，南韓總統係一份高危職業，通常不得善終，未知文在寅能否擺脫呢個魔咒？