香港家暴問題一直嚴重，但政府及社會關注不足。根據社會福利署資料顯示，去年新呈報虐待配偶或同居情侶個案近三千宗，當中包括二十三宗性虐待及二百一十二宗多種虐待個案。然而，這些數字只是冰山一角，因大眾尤其婦女對暴力虐待認知不足，未能反映全部實況。



筆者所在政黨婦女事務委員會早前舉行記者會，促請政府加強支援危機家庭，並向家暴受害者提供保護和支援，同時加強相關宣傳教育，以保障婦女及家庭成員的安全。



記者會請來一男一女分別曾遭家暴及正處於危機家庭的人士分享求助無門的經歷。其中曾遭家暴的女士入住庇護中心後卻多次被要求遷出，致情緒波動；另一名處於危機家庭的男士因有家人患有精神病，多次發生嚴重爭執，感到一歲的兒子生命受到威脅，他活在恐懼之下，但沒經濟能力外出租住，申請公屋亦需時，感到非常無助。亦有其他苦主因未有受傷而不獲社署提供支援，感到前路茫茫。



兩位求助者的處境均非常需要居住支援，卻求助無門，筆者相信地區上有很多類似個案，政府應及早伸出援手，而非待有悲劇發生才亡羊補牢。



現行措施未能完全幫助受害人，為防止及保障家暴及危機家庭受害人，我們建議加強支援危機家庭服務，有關部門應評估現時香港家庭暴力的嚴重程度、加強有關的社會福利服務、檢討處理和支援危機家庭的專業服務模式，及跨部門支援服務的相應成效，並加強外展服務，向危機家庭提供高效率、及時和到位的服務。



現時庇護中心最多居住時間為三個月，對遭受嚴重家暴的婦女而言遠遠不足，因為要在三個月內走出身心創傷非常困難，我們要求延長庇護中心的住宿期限和增加名額，並且建議優化社署「施虐者輔導計劃」，加強為施虐者提供針對性的輔導，及加強前線警員培訓等。