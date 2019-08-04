香港亂哄哄了兩個月，舉世關注的一大焦點是駐港解放軍會否出動，甚至內地會否大軍壓境，一舉定香江？國務院港澳辦日前的記者會已否定了這個可能性。換言之，香港路在何方，是香港人自己的事！港人會選擇一條希望之路，還是一條沉淪的絕望之路？是一條生路，還是一條不知未來的掘頭路？很快有分曉。



擺在港人面前的路並不多，港澳辦官員說香港的當務之急是盡快平定亂局，問題是如何平定？政府與執法機構要努力，連場亂事的發起者、操盤手、推手甚至參加者都是持份者。



近日警方對暴力衝擊及違法藏有大批武器者大搜大控，大大嚇阻了暴力行為的氣燄，然而，持續兩個月的違法行動已經令不少人失了常性，激進行為雖不會大規模擴散，卻可能會朝激進方向升級。暴力起於失智，如何回歸理性，這是整個香港都面對的考驗。



要結束社會亂局，政府與反政府勢力達成共識是唯一的基礎。政府消息認為，今次行動沒有站在台前的發動者，幕後操盤手、推手都鬼祟得很，而且，持續兩個月的行動中，抗爭者不斷搬口號，從反對修訂《逃犯條例》，到「五大訴求」，再到地區的各種系列「光復行動」，光復上水、光復元朗，繼而要光復紅磡、土瓜灣等，說到底，是為「光復香港」做掩飾。



如今抗爭團體的訴求遍地開花，「連儂牆」在十八區玩霸佔；集會遊行也是十八區一區區接力；甚至不同行業、不同界別人士搞集會，也是一個個行業接力，要令香港恢復社會秩序，市民可享太平安寧，團體便要讓理智回歸，肆意叫囂「五大訴求缺一不可」，不用問是一條死路。



試問，示威者要求追究警方過分暴力，又要求無罪釋放違法暴力行動者，這是甚麼邏輯？基於甚麼法律基礎？再問，抗爭者要求政府及警方問責時，香港亂了兩個月，經歷了無數場街頭暴亂，大小商舖連日拉閘閉戶兼驚惶度日，誰來為此問責？三問，抗爭者知道喊「光復香港」的意思嗎？香港主權穩定，治權經國家憲法及香港《基本法》保障，需要哪門子的光復？



現在不少街頭人士只知道熱血地抗爭，甚至在同路人自我催眠下，以為上街遊行、集會叫口號、甚至搗亂商場、包圍警署都是「愛香港」，還要為了這個虛幻而癲狂的愛，發起罷工、罷市、罷課，進一步搗亂香港的秩序，這種愛，又有多少正當性？



人之患，首患無知，然後是自欺欺人，香港這場由反修例掀起的反政府行動，已有被逼上港獨之路的勢頭，再延伸下去，香港實在危險。



只是，這場亂局能否平定、如何平定呢？現在是一個關鍵時刻，因為社會開始為狂熱的禍害埋單；當然，退燒之後也應復歸冷靜，在一個沒有幕前操盤手的大型運動前，參加者應該平靜下來，理性真心要解決事件，否則，激進示威者依然有機可乘，混在示威者中大行破壞社會、破壞香港的事。理性回歸之日，才是香港重獲安寧之日。