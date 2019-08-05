神州觀察：精日垃圾掃不盡　漢奸賣國亦猖狂

當今神州，漢奸從來都沒有絕迹過，特別是國有大事，必有漢奸作亂。湖北武漢、湖北宜昌、安徽淮南、安徽宿松、遼寧大連以及江蘇南京六地警方日前聯合採取行動，拘捕多名「精日」分子和為精日群體提供服務的人員。



據通報，大連男子盧某夥同安徽女子張某炮製一系列「辱華」、「仇華」漫畫，先後在網絡發布違法有害貼文一百四十餘篇，肆意散布分裂國家、宣揚民族仇恨的極端負面言論，惡意歪曲中國歷史。另有江蘇常熟戴某公開發表「南京大屠殺是假的」等言論，通報指其利用日本軍國主義思想，對境內青少年進行洗腦；湖北武漢及四川蓬安亦有人組建網絡組織「黑龍會」，頻繁發表辱華言論，為分裂國家勢力搖旗吶喊助威。



有分析指，內地高調掃蕩精日分子，是要為中共建政七十周年大慶淨網維穩，其實這只是其中一方面因素，主要原因或與當前國內外複雜形勢有關。中美貿易摩擦一年多以來，國內無論是黨內和黨外就有不同聲音，「中國必敗」等呼籲對美妥協投降言論一直甚囂塵上。與此同時，香港又爆發挑戰中央權威的騷亂，被內地官媒定性為漢奸的李柱銘、黎智英之流，更是公開賣國求榮，游說西方國家制裁香港，港英餘孽與漢奸走狗蛇鼠一窩，令香江陷入風雨飄搖的最黑暗時期。在此背景下，內地嚴打精日分子，或意在震懾公開及隱藏的各類漢奸。



所謂精日，又稱「精神日本人」，他們對日本極端崇拜而仇恨自我民族，以自己是中國人為恥。說白了，就是漢奸敗類！近年精日分子愈發猖獗，有在抗戰遺址扮演二戰日軍，有在抗日紀念館穿日本軍服擺拍，各種無節操無下限，讓人深惡痛絕。



精日分子氾濫，也折射出社會的潰敗、教育的缺失。雖然抗戰時期的漢奸已被扔進歷史垃圾堆，但當代社會以各種面目出現的漢奸洋奴仍層出不窮，例如有內地文人曾公開謳歌汪精衞，還有人塑像讓已跪千年的秦檜站起來，百度等網站充斥各種漢奸奇談怪論，而官方教科書也頻頻刪除愛國主義內容，連演藝圈都有漢奸言論，甚至解放軍宣傳也誤用汪精衞詩句。



當社會榮辱不分，認賊作父、愛奸恨忠、愛國有罪、賣國有獎成為時尚潮流，精日分子自然就有如垃圾沉渣，在這一潮流中泛起。



漢奸作亂，國無寧日，在西方列強加緊圍堵遏華、香港騷亂愈演愈烈之際，必定會有更多漢奸現身。當局或應趁勢立法，像以色列對付納粹餘孽一樣，不管是個人還是組織，只要渲染、美化侵略者，一律處以重典，否則，類似精日分子的漢奸只會愈來愈多。中國從來不缺漢奸，缺的就是一部懲處漢奸的法律。