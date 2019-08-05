正論：經濟衰退在眼前　自毀長城最堪悲

「總為浮雲能蔽日，長安不見使人愁。」今日的香港，浮雲蔽日，烏雲蓋頂，暴力衝擊無日無之，歪理邪說愈演愈烈，反對派今日更發起大罷工，誓要交通經濟全面癱瘓。走到這一步，經濟衰退固然無法避免，更難以挽回的是法治崩潰，人心敗壞。無辜市民只能眼睜睜看着小島沉淪，百年基業毀於一旦。



一個正常的地方，不可能日日有遊行，處處有衝擊，區區有佔領，香港顯然已完全失常。昨日反對派在將軍澳和港島西開闢兩條戰線，包圍警署盡情破壞，再次爆發激戰，連銅鑼灣和紅隧也被攻陷。可以看見，黑衣軍喜歡堵路就堵路，喜歡衝擊就衝擊，跟警方「開片」已成家常便飯。大部分港人亦由憤怒、驚懼漸漸變得煩厭、麻木，對於社會何時才能回復正常可謂不抱希望。



問題是，不管香港如何混亂，反對派如何猖狂，日子還是要過，生活仍要繼續。財政司司長陳茂波警告，暴力衝擊正逐步蠶食市民及國際社會對香港未來的信心，影響外商來港經商及投資意欲，長此下去，營商壓力變大，打工仔飯碗恐怕不保。這樣說絕非危言聳聽，今年第二季GDP與去年同期比較幾近沒有增長，經季節性調整後甚至按季出現負增長，若第三季繼續呈負增長，技術上香港會陷入經濟衰退，加上零售業總銷貨價值按年跌幅擴大，飲食業第二季總收入十年來最差，所有數據在在說明，香港經濟危如累卵，第三季也不可能好轉。在內外不利因素夾攻之下，資產價格隨時出現新一輪大跌浪，個人和社會財富隨時一鋪清袋。



事實上，社會穩定是吸引投資的主要因素，過去香港正是以安全城市、法治之區見稱，但如今政局動盪，暴力橫行，消費信心疲弱，外資固然望而卻步，本地財團也趨向悲觀，商界甚至形容現時情況比○三年沙士和一四年佔中更差，看不見前景和出路，已有本地集團叫停擴充計劃，將長租改為短租。甚至連香港美國商會都發表聲明，表示國際企業對香港短期前景感到憂慮，擔心暴力進一步升級，香港變得愈來愈危險。春江水寒鴨先知，經濟步入寒冬，撤資潮、裁員潮一觸即發，商界的反應已說明一切。



可以說，港府已經報廢，高官光說不練，香港奄奄一息，而反對派猶不肯收手，猶要死命踩多一腳，今日發起的大罷工隨時演變成大規模堵路和騷亂，爆發更血腥的衝突，令脆弱的經濟和局勢雪上加霜。香港人鬥香港人，鬥個天昏地暗，鬥個你死我亡，外部勢力不戰而屈人之兵，寧不悲乎！



「百年養不足，一日毀有餘。」香港社會向來和平理性，開放包容，如今一切都變了，變得狂躁不安，變得無法無天，變得暴戾瘋狂。在反對派「違法達義」、「暴力或能解決問題」等謬論荼毒之下，整個社會愈來愈反智，黑白顛倒，是非不分。經濟被毀還有重建的一日，但人心敗壞、法治淪喪，要重回正軌真是談何容易！