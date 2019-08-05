世界視線：成立過渡政府　蘇丹仍存暗湧

成千上萬蘇丹人湧到街上，不少人揮舞國旗，慶祝他們多月來的淚和血沒有白費，成功結束軍政府的專政。然而，軍政府並沒有被真正推翻，它只是怯於民情洶湧和國際壓力，選擇與反對派的文人政府平起平坐，實際仍保住了三分之一的國會控制權和武裝力量。



雙方簽署憲法宣言，成立過渡政府，類似的和平畫面七月上演過，但因為政府軍和轄下的快速支援部隊（RSF）無理射殺手無寸鐵的示威者，才導致和約失效，激發更多人上街，倘若這段期間再發生流血衝突，憲法宣言將淪為一紙空文，蘇丹內亂相信將更難收拾。



成立過渡政府，盡快安排大選，實際上只是一個開始。政權更迭並不代表人民會停下抗爭的步伐，因為政府鎮壓這兩個月期間，過百平民和兒童被槍殺，無數婦女被強姦，至今仍未有一個說法。軍政府下放權力絕不能滿足民眾的要求，原因是蘇丹人現正爭取的是轉型正義，把犯罪的一干人等全部繩之以法，如果不達目的，他們寧願撕毀和約，繼續上街，與軍方正面衝突。



這就是問題癥結所在。蘇丹軍政府本想透過政治手法解決紛爭，卻又無可避免面對政治清算，為血腥鎮壓和殺害平民負責。反對派也陷入類似困境，為了守住得來不易的成果，穩住軍心，他們選擇政治妥協，授予軍方委員有限的審判豁免權，以免軍政府再次發難，推翻過渡政府。然而，在不少支持者眼中，這種骯髒的交易實在難以接受。



軍政府目前只交出了RSF九名成員，聲稱他們與上周的屠殺有關，但作惡者絕對不止此數，軍方內部牽涉之廣，恐怕去到沒有一個是無辜的地步。問題是，由於沒有第三方軍事勢力凌駕他們，要執行像紐倫堡大審判般的清算或解散軍隊，都幾乎是不可能的事，到頭來還是軍方自己查自己，交幾個人祭旗，敷衍塞責了事。



反對派代表邁達尼說：「我們革命的道路上仍有許多事情要做。」他們首要任務是成立獨立委員會，調查和釐清多場屠殺的責任問題，但那些罪魁禍首會否乖乖地坐以待斃？