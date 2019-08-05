功夫茶：虐老醜聞爆不停　院舍監管枉自吹

領導人成日話「空談誤國，實幹興邦」，點知特衰政府班廢官冇你咁好氣，一味做鍵盤戰士上網當施政，結果講多錯多自暴其醜，空談誤港更誤自身，惹笑程度拍得住當撈侵，真係唔到你唔服！



勞福局局長羅致光尋日喺網誌發文，大吹特吹港府喺監管安老院方面嘅神勇表現。佢引用社署督察巡查以及定罪數字，話自從一七年五月成立牌照規管科後，過去三年每年平均巡查安老院達五千六百次，期間院舍因違規被定罪嘅個案由十二宗遞增至四十二宗；而整體投訴及因違規被警告嘅個案，卻由逾三百九十宗及四百七十宗，下降至一百四十宗及一百宗，自得之情躍然紙上。



羅局長呀羅局長，你老哥智慧爆棚你嘅事，但唔好當市民IQ零蛋至得㗎。巡查五千幾次定罪卻只有雙位數咁大把，比例不足百分之一，正好證明所謂巡查只係虛應故事，做騷咁做，呢啲咪崩口人忌崩口碗囉！



呢嗱，聽吓業界人士點樣踢爆喇。院舍被投訴及被警告數字下跌，根本反映唔到實際情況，事關現行制度寬鬆到冇朋友，院舍常見嘅疏忽照顧行為，包括侵犯院友私隱、派錯藥以至使用約束物等，統統不在檢控之列，阻嚇力正式老鼠尾生瘡──大極有限。



講開又講，社署對安老院舍冇監冇管，虐老醜聞鑊鑊新鮮鑊鑊甘，早就有口皆悲，幾年前護老院強迫長者喺露天平台剝光豬沖涼震驚全城，官老爺實牙實齒亡羊補牢雷厲執法，結果做完一輪大龍鳳，話都冇咁快就打回原形。家陣唔止買位私人院舍亂象叢生，政府資助院舍質素一樣冇保證。今年初就有一位失明兼患腦退化嘅七旬長者懷疑被員工「填鴨式餵食」，發燒又冇人理，最後被迫轉院，都咪話唔得人驚。



諗都諗到喇，你有張良計，佢有過牆梯，院舍收到風社署上門，一早洗晒太平地；就算署方明查暗訪院友同工作人員，前者自理能力分分鐘都有問題，後者怕被秋後算帳，唔使問阿貴又係得個吉。當然喇，無良院舍即使斷正，好多時都係罰款了事；即使釘牌，只要換過個招牌就可以東山再起，驚都未驚過！畫公仔唔使畫出腸喇，政府監管院舍「和風細雨」，講到底都係因為當局增加供應不力，資助舍位長期僧多粥少，依家每年有數以千計長者輪候期間含恨而終，取締黑心院舍喎，唔通叫班老人家去羅局長屋企紮營咩！



家有一老，如有一寶；家有廢老，實聽着草。港府高官一個二個坐以袋幣，顢頇無能食塞米，呢班友「年過六十，日做十幾個鐘」，香港盞死得仲快嘅咋！