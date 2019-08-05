加息反映出美國經濟的脆弱性。基本的問題是，美國經濟是負債經營，國家整體是資不抵債。維持運作的方法，最佳的策略是用外來資金來填補債務。但英國在第二次世界大戰後的教訓是，美國債主臨門，英國只能把海外市場、世界霸權拱手讓給美國。現時美國最大的債主是中國與日本，中國尤其富裕，正企圖用從中美貿易中賺取的順差來收購美國。美國不可能重蹈英國的覆轍。



另一個方法是印鈔票，但是沒有黃金抵押，多印鈔票便是美元貶值。用貶值來償還外債，卻同時是美國經濟收縮，美元購買力大減。貶值還債還是避不了割肉還債，即使美國政府願意，但是美國的老百姓會甘心犧牲嗎？



因此，在當前的困境中，美國沒有多少選擇。總統特朗普是瘋狂，他的作為只是在沒有選擇中作出有限的選擇──用政治壓迫貿易對手來希冀縮減外貿和財政的赤字，紓解龐大債務造成巨大的政治經濟壓力。問題是，其他國家會屈服於特朗普的政治訛詐嗎？日本屈服卻只是孤例。



事實上，美國的外債極其龐大，現時已超過二十二萬億美元。上世紀八、九十年代，單靠日本的資金投入便可造就克林頓政府的財政平衡，現在即使把中國和日本的資金投入，亦不足以解決美國的困境。此所以特朗普現時是全面衝擊，中、日、歐、韓、墨西哥、加拿大都要在貿易方面對美國讓步，減少外貿順差。



不過，特朗普此舉卻暴露出他全然不懂經濟，誤以為只要加進口關稅，美國便可以消滅外貿逆差和國家債務。這種無知的民粹主義解決不了美國的困境，只是製造出國際上的眾多政治衝突，加添對美國的政治與經濟壓力。



在經濟困境和「特朗普關稅」的形勢中，美國經濟或可依靠減息來苟延殘喘，但債務的重壓隨時會使美國的金融泡沫驟然穿破，使實質經濟的矛盾全然暴露出來，再不能靠金融泡沫來緩和、抑制。一如二○○八年的金融海嘯，一下子便可以全面崩潰，美國政府要靠向中國乞求不追擊，才可保住經濟穩定，逐步修復。現時減息便是另一個轉折點，美國自顧不暇，怎樣可以維持特朗普四面出擊和與中國為敵呢？



阿富汗退兵，敍利亞敗陣，烏克蘭逆轉，歐盟離心，土耳其轉向，日本靜觀其變卻暗中向中國交心。美國連伊朗、北韓都對付不了，特朗普與美國極右政權便是紙老虎，嚇唬不了其他國家，香港問題不敢堅持顏色革命，可能連台灣民進黨政權也保不住，且看這一、兩年國際形勢怎樣大變。