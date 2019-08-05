部分公務員打正旗號，組織起來參加今次「反修例」風波中的「倒政府」行動，與反對派裏應外合，協同作戰，是今次「顏色革命」的一大特色，危險所在。過往，反對派發動的反中亂港活動，雖然也有公務員參加，但都不敢以「公務員」的名義公開亮相，更不敢事先張揚，鼓動號召。今次他們公然和反對派站在一起，把「政治中立」棄之如敝屣。



過往的行動包括七十九天「佔中」、「旺角暴亂」，都未達到「顏色革命」的程度，沒有達到讓香港「改旗易幟」、「奪取管治權」的程度。這次反中亂港集團、外部勢力所圖甚大，又有多次外國「顏色革命」的成功經驗，也即在條件充分之下，只要令政府內部、公務員隊伍中有人「揭竿而起」，勇於造反，大事可成矣！今次可謂條件充分，「形勢大好」，有人使出撒手鐧，作致命一擊，是怎麼也按捺不住了！不過，他們還是高興得太早，過高估計了自己，他們「忘了」香港不是獨立國家，只是地方政府，就算有公務員作反，和反對派掀起滔天巨浪，也達不到「顏色革命」的目的。



不過，這件事的危險性足以讓朝廷一方看清中央全面管治權遇到了甚麼樣的深層次難題。在「一國兩制、港人治港、高度自治」局限下，香港的管治權從上到下、各個領域都和中央基本脫節，中央隔山打牛對貫徹落實「一國兩制」大政方針的意圖如水上浮油，根本進不了香港的體制架構，更遑論對香港管治者和公務員作何人事管理。中央全面管治權只能是浮光掠影，好看而已。



那麼，能夠指望香江府衙、行政長官管理好公務員隊伍嗎？過往，朝廷有過這樣的寄望。朝廷當然也知道，香港公務員構成複雜，英國人撤退時必大肆培養港英餘孽和無間道。英國的政治影響力、思想影響力深廣而微，這些北京都清楚。然而，無計可施，既然要搞一國兩制、港人治港，那就只好乾脆不管。



中央還以為只要牽住行政長官和管治班子這個牛鼻子就行了，不料，牛鼻子也沒牽好，牛肚子裏有人作反，就要開膛破肚也。