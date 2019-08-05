美國總統特朗普經常口齒不清，邏輯混亂，但也有例外的時候。他日前再度評論香港局勢時，以「暴亂」（Riots）形容連串示威浪潮，強調這是北京政府與香港之間的問題，香港是中國的一部分，屬於中國內部事務，應由中國自行處理，不需要任何建議。



請聽好，今次特朗普說得清清楚楚，這是「暴亂」。香港反對派將暴亂稱為「時代革命」，叫喊「爭取公義」，分明是睜眼說瞎話。事實上，將香港種種亂象放到世界任何地方，都必定會被定性為暴亂，暴徒必定會遭到警方強力執法。尤其是在美國，警察早就開槍鎮壓了，絕不可能如此斯文，更不可能被人咬斷手指。反對派平時總喜歡提「國際標準」，唯獨這方面不遵守國際標準，而是自訂標準，一時鼓吹「違法達義」，一時宣揚「暴力或能解決問題」，真可謂妖言惑眾。



古人說，有義則治，無義則亂。反對派顛倒是非，美化暴力，將暴徒稱為「義士」，社會才會失去公義，部分年輕人才會失去理智，香港才會墮入暴力深淵。警方日前搗破港獨武器庫，檢獲大批汽油彈、鐵珠及弓箭等具殺傷力武器，那班激進年輕人竟包圍警署，要求釋放疑犯，更威脅殺死警察全家，簡直駭人聽聞。香港到底還有沒有王法？繼續發展下去，豈不是隨時劫犯甚至劫獄？



不管怎麼說，香港是中國的一部分，這是任何人都無法改變的事實，連特朗普也不得不承認香港問題屬於中國內部事務，反對派企圖「光復香港」、「武裝奪權」，甚至叫囂成立「臨時政府」，純屬癡人說夢。洋主子也不敢如此狂妄，洋走狗憑甚麼如此自大。



當然，特朗普也許說一套做一套，表面上承認香港問題屬於中國內部事務，應由中國自行處理，實際上若非美國在背後搞鬼，香港不可能鬧到這種地步。警方搗破港獨武器庫時也檢獲大量現金，這些錢從何而來，不問可知。