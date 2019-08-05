上周六下午「旺角再遊行」，結果又是暴力衝突收場。黑衣示威者偏離原定路線，兵分多路，一部分沿彌敦道向尖沙咀方向前進，進佔紅磡海底隧道，堵塞車輛，切斷港九過海交通命脈，深夜照辦煮碗再來一次突襲，造成紅隧四十多年來首次因示威而停止運作。



黑衫軍另一邊在上海街、旺角道拆欄杆設路障，多條道路被封。警方在日間一直以較低人力維持秩序，拖延到晚上才開始清場，施放催淚煙並拘捕多名示威者。期間旺角有人向警方投擲燃燒彈、玻璃樽，甚至在地下淋偈油，企圖「一鑊熟」，尖沙咀警署及旺角警署分別遭圍攻。晚上十一時後，戰線更轉至黃大仙警署一帶，部分並非穿着黑衣的人士，腳踏拖鞋，聲稱是街坊，包圍警方喝罵，防暴警需多次向群眾施放催淚煙驅散。



示威者的所謂五大訴求仍然未獲政府回應，反而愈來愈多同黨被捕，心知打持久戰不是辦法，心急變招，今次打紅隧主意，下次便會向其他隧道埋手，甚至天橋或交通樞紐亦岌岌可危。香港路面情況只要有一條主要幹道阻塞，便會形成大塞車，癱瘓大面積地區。估計隨着執法部門採取更強硬手段，包括傳聞中的水炮車，示威者避免硬碰硬，會盡量打游擊戰，造成破壞便散去，令警方疲於奔命，消耗警力。



據警方表示，當晚有示威者換衣服混入人群到黃大仙製造事端。換句話說，兩月來「非黑即白」的局面開始有微妙變化。反對派一直試圖挾民意以令政府，不斷誇大遊行人數，製造「官逼民反」的表象，這次又炮製「黃大仙街坊趕警」鬧劇，以後相信會在各區重施故技。警方多次受質疑採取過分武力，行動時有綁手綁腳之感，面對「街坊軍」更怕殺錯良民，故前晚在黃大仙追捕示威者時倉卒收隊。道高一尺，魔高一丈，執法艱難，政府高官又玩龜縮，亂象怎可能有休止一日！