在台灣的政黨政治逐漸走向衰敗之際，許多在政治上有所憑藉的人，依然不相信「個人可以超越政黨」，拚命向由「尚黑」兩字組成的「黨」攢。原本跨越藍綠的「白色力量」柯文哲宣布組黨，企圖「藍綠通吃」，或曰「回收藍綠」的如意算盤敲得響嗎？



台北市長柯文哲明日將召開「台灣民眾黨」創黨大會，黨名引發爭議，紀念日治時代台灣自治運動領袖蔣渭水的「蔣渭水文化基金會」表示不滿。此外，民進黨台北市議員王世堅認為，柯文哲宣布將在八月六日組黨，這天不僅是柯文哲本人的生日，更是台灣民主先進蔣渭水的生日，又以一九二七年曾成立的「台灣民眾黨」為黨名，簡直是侮辱民主先進。王世堅曾預言柯文哲將組黨，要讓「一個騙子」擴大成「詐騙集團」。前總統陳水扁更痛批柯文哲：「將台灣人第一個政黨黨名剽竊為自己的政治用途，難怪蔣渭水後代會群起而攻之！」



蔣渭水與林獻堂等人於一九二七年七月十日在台中成立「台灣民眾黨」，是台灣人在日本統治下成立的第一個政黨。「台灣民眾黨」是要在日本殖民統治之下爭取地方自治、提倡言論自由。蔣渭水是台灣日治時期反殖民統治的民族主義者，既是台灣本土民權運動領袖，也是一位主張社會革命的左派。蔣渭水深受孫中山的影響，國民黨聯俄容共、扶助工農政策等主張也影響「台灣民眾黨」走向，因而出現左右派之爭。同為宜蘭人的民進黨大老、前「促轉會」主委黃煌雄，稱譽蔣渭水為「台灣的孫中山」。



蔣渭水一九三一年八月五日病逝，時年四十歲，臨終前立下遺囑：「台灣革命社會運動，已進入第三期，無產階級的勝利迫在眉睫。凡我青年同志須極力奮鬥，而舊同志要加倍團結，積極的援助青年同志，期望為同胞解放而努力。」蔣渭水是「正港台灣人」，也是傾向無產階級革命的左派，他一生都在追求抗日，希望和國民黨協力推動中國革命運動，但昔日民眾黨或抗日陣營的同志，甚至他自己的家人，多數在戰後遭在台灣的國民黨政府殺害或迫害。



柯文哲以「台灣民眾黨」為名創立新黨，是否知道當年蔣渭水等人組黨的初衷及目標為何？柯文哲與蔣渭水同為醫師，或許是出於對「上醫醫國」的蔣渭水的孺慕，乃以台灣民眾黨為名，以示有別於已經腐化的藍綠兩黨，抑或是如台灣某些論者所說的，柯文哲要利用蔣渭水「似藍非中，似綠非獨」的想像，作為創建台灣民眾黨的理由。即使人們會質疑柯文哲否定了自己曾宣稱可以「超越政黨」的說法，但他還可以「硬拗」，說現在組的正是跨越藍綠的政黨！