反修例風暴鬧了兩個月，反對派提出的「五大訴求」無一達到，他們顯然已經急不可耐，暴力衝擊愈來愈瘋狂，愈來愈似恐怖襲擊。前晚旺角、尖沙咀、紅隧、黃大仙等地都變成戰場，暴徒隨處縱火，破壞警署，堵塞隧道，圍堵紀律部隊宿舍，肆無忌憚，無法無天。今日的大罷工肯定盡地一煲，而且醉翁之意不在酒，旨在霸佔道路癱瘓交通，連不想罷工的打工仔也被迫坐上戰車，要是警方未能一日內清場，隨時癱瘓全港數以日計。



當然，煽動罷工最力的壹淫媒爛果報，他們是不會罷工的，因為他們深知罷工是搵自己笨，他們會以新聞自由、報道真相等高大上理由作為遮羞布，唯恐天下不亂，製造並散播大量假新聞，令社會仇警情緒更加高漲，令罷工和衝擊更加不可收拾，令奪權更為張狂，不搞死香港不罷休。有些人硬是以為爛果淫媒等於民主正義，殊不知他們才是摧毀香港的最大黑手，部分香港人之天真幼稚，已到了無可救藥的地步。



還是那句老話，香港只是中國一個特別行政區，並非獨立政治實體，兩制絕對無法凌駕一國，中央亦絕不容許反對派予取予求，他們的奪權圖謀注定無法得逞。試想想，反對派搞出連場暴亂，無非要逼中央跪低，讓香港實行「雙普選」，從而將心水代理人送進政府，清算愛國愛港力量，實現港獨。這即是等於要中央放棄治權和主權，有可能嗎？十四億人民能接受嗎？堂堂大國連小小香港反對派也會怕，這才是天大笑話。



誠然，中美貿易戰打得正酣，國際遏華勢力猖獗，香港亂事最好由港府自己解決，但反對派要是繼續不知分寸，肆意挑戰一國兩制底線，會有甚麼後果，想也想得到。五年前佔中無功而還，中央對港管治卻愈收愈緊，今次也不可能例外。只是這段期間香港每日都有動亂，經濟急速下滑，最苦還是無辜小市民。