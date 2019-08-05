今年五月，盛傳中美兩國將會達成貿易協議，內容厚美而薄中。筆者聞訊後，卻期期以為不可，立即在此撰文，說中方宜於久戰，若在貿易戰開展後一年便休兵，協議定然對我方不利，故建議採取「拖字訣」。後來，中方果然在臨門一腳前拉倒，兩國的談判要推倒重來。



今年六月，香港部分人反對修訂《逃犯條例》，發動兩次號稱有過百萬人的示威遊行，更引發街頭騷亂，特區政府風雨飄搖。其時，G20峰會舉行在即，不少評論者認為北京為保顏面，定然會先安撫港人，盡快讓特區管治班子問責下台，以消除民憤云云。



惟筆者不作如是觀，反倒建議京港政府採取拖延策略，看清形勢後再徐圖後算。如今G20峰會結束了，「七一」回歸慶典也早已辦完，香港的反修例風波仍然持續，特區政府卻是不動如故，沒有採取太多柔性措施去撫順民情，看來只是交由時間去解決問題。



本欄兩次建議採用「拖字訣」，為政者似乎果真如是，然則，京港府衙的袞袞諸公，都是在參考「橫眉冷看」的意見嗎？哈哈哈哈！別笑死人了，這個小方塊只是街談巷議的鄙陋之見，怎入得了高人法眼？筆者所寫，與其說是建議，不如說是猜測，畢竟我是唸歷史出身的，粗通一點帝王心術，或許較容易猜中朝堂中人的所思所想而已。



去年，中國修改了憲法，部分國家領導人不設任期限制，他們權位久長，當然所謀者遠。以目前部分的掌權者為例，再執政二十年以上也是有可能的。今日中國的市場一旦開放太多，十年後會否有惡果反噬？如果這一刻就向香港反對派大幅度讓步，二十年後的特區又會是何等光景？



有條件長期掌權的執政者，衡量上述問題自是不同於一般人，橫豎時間有利於我，我當然更樂意採用拖字訣了。