反修例暴力衝擊愈演愈烈，日前嘅「旺角再遊行」又係例牌上演暴力衝擊。早於集會前夕已山雨欲來，網上流傳旺角區的五金店舖大排長龍，疑有示威者購買大量用品。果不其然，遊行又升溫，示威者兩襲紅隧，締造紅隧通車四十七年來因示威活動首次停運，香港前景又怎能不當黑？



遊行不久已失控，示威者再以警署為攻擊目標，旺角及尖沙咀警署首當其衝，其中尖沙咀警署周圍不但被肆意塗鴉，更被示威者不斷以小椏杈亂擊警署內的車輛，甚至拋磚砸車，晚上更公然以紙箱縱火，並以巨型橡筋向警署閘門彈射磚頭攻擊，其挑釁警方之架勢，老朽相信黑社會之蠱惑仔都要嘆服！



警方晚上九時許採取清場行動，示威者頑抗，除了焚燒垃圾桶作為路障，又搬來大量磚塊準備還擊，亦有示威者向警員投擲汽油彈，警方在旺角鬧市施放催淚煙還擊。及後，示威者又沿太子道西向黃大仙方向推進，欲包圍黃大仙警署，幸好警方早有戒備，不過仍有警車被圍，示威者不停敲打及向警車掟雜物，其後有防暴警察到場增援，並一度施放胡椒噴霧驅散人群，警車才能衝出重圍，折返警署。



從以上所見，每次遊行都例牌變成暴力衝擊，且一次高危過一次，而警方每次都係等到示威者破壞到一定程度才出手清場，像尖沙咀五支旗杆的五星旗被蒙面青年強行扯下並丟落海，而旗杆上一度被示威者掛起「香港獨立」旗幟，最後又被除下。還有，尖沙咀警署內明明有大批防暴警察，何以任由示威者在外面飛磚掟警署內的車輛？要是警方能第一時間出來制止，並即時拘捕破壞者，不是好過事後才去搜證捉人嗎？實情是，示威者變得愈來愈有組織，而且暴力升級有目共睹，變陣亦非常迅速！反觀警方卻以克制為傲，連特朗普都以「暴亂」形容香港的示威，世上有「克制」的警力可以防止不斷升級的暴亂嗎？