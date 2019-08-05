曾煽動「反國教」的現任勞工處二級助理勞工事務主任顏武周等人，上周五利用「公務員」之名於中環發動集會，為近期亂港分子背書，爭取不合理的「五大訴求」。集會發言內容大肆煽惑與會者「反政府」，上台發言者皆為反對派政客或其一丘之貉，完全是反對派上演的一場易容政治騷。



上周五這場行動美其名「公務員集會」，但到底當中多少為公務員，根本無從稽考，反對派政客大力呼籲其追隨者「偽裝」並混雜其中，更有人在網上號召「假扮公務員參加集會」，試圖魚目混珠，以壯聲勢。



顏武周配合縱暴派及「港獨」上演的「劇本」，借所謂「五大訴求」威嚇政府、癱瘓香港社會正常運作，並挾「公務員內訌」的假象，迫使政府就範。



公務員事務局前局長王永平在集會台上發言稱，他有資格表示公務員今次出席集會並無違反政治中立云云。但王永平前言不對後語，忘記自己二○○四年曾在立法會強調「公務員的政治中立，建基於效忠政府的責任；所有公務員應對在任的行政長官和主要官員盡忠；在政府作出決定後，不論個人立場如何，公務員應全力支持，把決定付諸實行，並且不應公開發表個人意見」，十分可笑。



顏武周騎劫「公務員」發起集會，引起多個公務員工會強烈不滿，工會代表均表態反對集會，並質疑有違公務員政治中立原則，為時局火上加油。有公務員在網上發表公開信，質問顏武周發起集會，「憑甚麼代表整個公務員團隊發聲？」更有團體促政府立即解僱顏武周。



諷刺的是，要求特區政府取消「暴動」定性是這次集會的「五大訴求」之一，但日前美國總統特朗普卻以「暴亂（Riots）」形容香港的情況，一群唯美國是瞻的暴徒頓時成為棄卒，亦毫不留情地摑了集會一巴。