兩岸關係急轉直下，大陸官方突然暫停申請及核發四十七個城市被稱為「自由行」的赴台個人遊簽證，有報道指，赴台旅行團人數也將限制配額。這是大陸自二○一一年逐步試行赴台個人遊後首次停辦，預估將讓觀光旅遊業大受衝擊，尤其是選擇在八月旅遊旺季，意味着今年夏天，台灣的旅遊業將遭遇最寒冷的嚴冬。



「個人遊計劃」，最早是二○一一年六月兩岸雙方在團體旅遊後開放的新型旅遊台灣方式。大陸開始只放行北京、上海與廈門三地，到了二○一五年，開放城市激增到四十七個。而每次台灣有選舉，大陸只會縮減赴台遊客人數，主因是不願有陸客在台被綠營利用操作用來助選，但此次無預警停止個人遊，卻相當罕見。



大陸國台辦之後出面解釋，指民進黨當局不斷推進「台獨」活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。不過，今次叫停個人遊，顯然與香港及台灣局勢有關。特別是台灣民進黨政府近期不斷升溫兩岸緊張關係，包括「國安五法」、「中共代理人法」，為了拉抬民調，蔡英文及民進黨政府頻頻批評大陸，更不遺餘力介入香港修訂《逃犯條例》風波，不僅每天發聲支持，還有意收留逃亡的香港示威者。



此外，北京亦非常不滿國民黨，之前還主張「九二共識」，近期為了選票，藍營在意識形態上紛紛向綠色靠攏，「統一」成為藍營最忌諱的話題，藍營政客不僅高調反對「一國兩制」，甚至還有人提出競選不談「九二共識」，更頻頻公開表態支持香港「反送中」示威。



在北京看來，台灣社會已過分介入香港問題，甚至認為台灣亦是香港動亂的幕後推手之一，因而大陸也必須有所回應，不僅示警民進黨。此次暫停個人遊波及國民黨掌控的十五個縣市，亦可視為是向藍營發出警告。



有人說，中共向來是民進黨的助選員，只要是官方或學者有關台灣問題的言論或是舉措，都會被綠營無限放大，激起台灣民眾反感，獲取選票。因此，大陸自二○○四年後，基本上在台灣選舉期間都相當低調。但今次一反常態，先是兩大戰區舉行針對台灣的大型軍演，表明大陸方面已不擔憂會為民進黨助選，根本不在乎藍綠反應、不在乎誰當選。



雖然暫停個人遊被指為綠營助選，但此舉何嘗不是「助損」呢？據報下半年大陸赴台遊客至少因此銳減七十萬人次，導致兩岸航班也將不得不減少，旅遊業界預計，損失高達二百億元新台幣；有台灣學者甚至認為，台灣GDP或將下降零點五個百分點。



事實上，一直以來，無論大陸如何釋出善意，台灣社會總是高高在上，總認為是大陸有求於台灣，大陸所給予的經濟民生優惠照單全收，其他就免談，藍綠皆是如此，當大陸為冤大頭。正如大陸官媒日前評論稱，「我視你為同胞，你卻當我為錢包」，這就是目前兩岸關係的真實寫照。既然落花有意，流水無情，大陸是否也會認為，沒有必要用熱臉去貼冷屁股呢？