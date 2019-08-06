產評：人幣貶值不得已　金融動盪危機至

美國上周晒冷式宣布向進口中國商品徵稅，人民幣兌美元昨跌穿七算心理關口，創紀錄低位。所謂一計不成生一計，中國此刻既無法爭取一份合理的貿易協議，惟有主動疏導內部風險。問題是中國金融體系能否承受市場動盪的壓力，又能否穩住內外投資者的信心？



五月份，美國向合共兩千五百億美元的中國輸美商品徵收25%，此舉對內地經濟的負面影響，相信下半年才能較全面反映。本以為六月底中美元首會面後會帶來轉機，誰知上周兩國的高級別官員會談並未見成果，隨即傳來美國自九月起要向餘下三千億美元中國輸美商品加徵一成關稅，震撼全球市場。



以中國目前的債務情況，再開大水喉救經濟，誠然見不到出路。若九月份美國落實再加徵關稅，未來六至十二個月內地經濟所承受的壓力將不亞於三十年前。當前中國既要避免大水猛灌，又要穩住經濟可謂超難度。雖然官方一直強調人民幣不會「破七」，結果還是瞬間就破，且未見官方積極護盤，反映中國正採取貶值手段來應對。



事實上，上周美國減息四分一厘，歐洲亦已放話準備減息及放水，中國經濟形勢兇險，適時讓人民幣適度貶值，既可向美國表態不會屈服，亦有助紓緩出口商的壓力。在全球行將進入新一輪量寬期下，中國先下手為強調整匯率，以免太晚出手，效用更差。



有謂針無兩頭利，人民幣貶值預期確立後，有機會觸發新一輪走資潮，金融體系穩定性將再受考驗，尤其是借下大量美元債的中資企業，在收入下跌而財務負擔上升的情況下，將雪上加霜，而對固定投資和就業市場的負面影響尚待觀察。況且居民口袋裏的錢貶值，消費信心下跌，亦會打擊內部需求，抵銷減稅降費政策的效益。



環球金融市場牽一髮而動全身，金股匯及商品價格持續動盪，勢必又再蒸發一批財富，令疲弱的實體經濟百上加斤。中國一直強調會繼續改革開放市場，是否說到做到？外資的取態如何，是在自身難保的情況之下，孤注一擲，寄望中國十四億人口市場能起到負負得正的效果，抑或走回冷戰封閉市場之路，透過凍結流動性以應對無法收拾的金融危機？



亂石崩雲，驚濤裂岸。中國經濟形勢嚴峻，人民幣再度貶值，加上美國利率走向不明朗，美股高處不勝寒，導致全球金融市場風雲變色，暗潮洶湧。也許，一場破壞力更甚於金融海嘯的金融核爆，還是避無可避，正蓄勢待發！



