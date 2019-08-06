世界視線：美國頻爆槍擊案　暴力魔咒何時解

短短不足一天內，美國接連發生兩宗集體槍擊案。德州埃爾帕索一名白人槍手血洗超市，之後俄亥俄州代頓市酒吧亦有槍手大開殺戒，兩宗案件共造成數十人死傷。至此世人不禁要問︰類似慘劇伊於胡底？美國何時才能解除血的魔咒？



有當地媒體指，德州槍擊案嫌兇是一名白人至上主義者，當局亦已將此案定性為本土恐怖襲擊。總統特朗普的反應一如既往，對白人至上主義並無一詞譴責，而是歸咎兇徒「精神有問題」。民主黨人的反應則剛好相反，一眾總統初選參選人大事抨擊總統姑息極端思想之餘，矢言要立法加強槍械管制，甚至要求國會中止休會，就朝野兩黨槍械管制法案進行辯論和表決。



問題是，類似一幕人們已見得太多。每次槍擊血案發生，總統哀悼、民眾怒吼、政客要求加強規管，擾攘一輪後不了了之，直等到下一次槍擊案發生，周而復始，沒完沒了。一八年在佛州發生的高中校園槍擊案，在美國同類案件中死傷最多，並觸發華盛頓、紐約等大城市過百萬人上街示威，結果如何大家有目共睹。



事實上，其他國家的實踐證明，只要政府有決心厲行禁槍，可有效遏止集體槍擊事件。一九九六年，澳洲塔斯馬尼亞阿瑟港發生嚴重槍擊案，造成三十五人死亡，當局之後痛定思痛，宣布回購國內六十多萬支槍械，換來二十多年的太平日子。年初新西蘭基督城清真寺恐襲後，紐國政府即時宣布禁止使用所有軍用半自動步槍及突擊步槍，儘管在新的槍械管制措施下農民可獲豁免，但有農民為「顧全大局」主動交出槍械，並在社交網站登出相關申請書。



然而在「美國例外論」下，山姆大叔始終認為自己「國情特殊」，由《憲法》第二修正案保障人民擁槍自衞權利，到所謂「槍械文化」不一而足。在美國，槍械擁有者往往自覺形成一個社區，他們一起逛槍展，一起在網上交流心得，甚至有一種說法認為，「擁槍」本身已是政治觀點的宣示。不管怎麼說，美國人這種與眾不同的「優越感」一天存在，槍下亡魂還將陸續有來。



