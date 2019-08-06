神州觀察：貨車翻側遭哄搶　不予立案太荒唐

內地哄搶行為氾濫，不管是貨車翻側散落的物資，還是公共場所的擺設、私家田地的財產都可隨意搶掠，搶起來更是毫無顧忌，理直氣壯，民眾對此深惡痛絕。對於此類亂象，當局本應加強執法，從嚴打擊，奈何一些地方「和稀泥」心態嚴重，對層出不窮的哄搶事件通常懶得理會，甚至反過來懲罰受害者，堪稱荒唐透頂。



河南信陽日前有大貨車翻側路旁，運載的渠蓋散落滿地，然而當地交警只將肇事貨車及車主帶走調查，卻不理會渠蓋。第二天車主回來清點物資，驚見滿地渠蓋幾已被當地村民搬光，現場更有村民繼續旁若無人地搬搶；車主試圖上前阻止，更遭人追打，惟有再報警求助，誰知到場警員歪理一大堆，說甚麼「物品在有人看護下被拿走才叫哄搶」，並當場表示不予立案，便將車主草草打發。



如今民眾終於弄明白一個道理，原來各地哄搶事件之所以頻繁上演，很大程度上皆是拜當局的不作為所賜，類似行為想不發生都難。無獨有偶，河南有瓜農所種的西瓜近日亦遭人偷搶，有村民偷得不過癮，乾脆開着電動三輪車來裝西瓜；有村婦跑得慢被瓜農抓住，爭執期間不慎受了點皮外傷，村婦居然打電話報警，上演惡人先告狀戲碼。更離奇的是，警察到場後不但認為偷瓜乃小事，不責罰村婦，反勒令瓜農須向村婦賠償三百元醫藥費，簡直叫人目瞪口呆。



不告而取是為偷，相信連小學生也明白這個道理，偏偏到了警察那裏就成了「小事」，甚至「沒事」，身為執法人員如此解讀法律實在令人汗顏。怎麼說也是頭頂「大蓋帽」，身披「老虎皮」，一言一行都代表着國家法治威信，時刻扮演着社會秩序維護者的角色，公平公正執法乃是應有的本分。結果不但未能有效懲戒哄搶偷盜等歪風惡行，反而懲罰起受害者來，警方這樣做何止是在鼓勵違法犯罪行為，根本是在倒行逆施，迫害良善，讓民眾接受不公道結果而無任何選擇。



公安部部長趙克志早前對公安執法規範化作調研時重申，要努力讓民眾在每一項執法活動，每一起案件辦理中都能感受到社會的公平正義，只是說歸說，做歸做，得有人真正聽進去才行，否則又會淪為耳邊風，走過場；或者一切都等到事後才去勞師動眾、裝模作樣追責，亡羊補牢始終屬於被動行事。



可以見到，一些地方長久以來片面追求「維穩」效果，遇到問題不是縮手縮腳，就是矯枉過正，以為只要做和事老就能擺平各方，或是將所有問題強行按壓下去便可天下太平，卻不知物極必反，尤其對那些受了傷害而無處申訴的人來說，難免淪為新的社會不穩定因素。



