正論：縱容暴亂陷絕境　玉石俱焚早注定

香港淪為「暴亂之城」，示威無止境，暴力無上限。反對派昨日更總動員發起「三罷」罷工、罷市及罷課以及七區集會，期間堵塞幹道、癱瘓鐵路，機場逾二百航班取消，恒指應聲下跌逾七百六十點。特首林鄭月娥率官員舉行記者會回應，形容示威者玉石俱焚的做法只會「令香港推上不歸路」。



不聽東方忠言，政府吃虧眼前。東方報業集團新聞最快最準，發揮第四權監察政府。本報正論及功夫茶針砭時弊，為民發聲，不畏強權，猶如時政照妖鏡，牛鬼蛇神無所遁形。早在六月初反修訂《逃犯條例》爆發示威潮至今，正論及功夫茶已十四次揭示這次不是一次簡單的反修例風波，反對派趁機在港搞「顏色革命」奪取管治權，諫告政府正視問題嚴重性，及早採取行動應對。如六月九日反修例大遊行之後，六月十日正論標題「堅持就是勝利 團結對抗歪理」，指「一味姑息縱容，忍讓妥協，對方只會得寸進尺，後患無窮」。又在六月十六日遊行人數擴大後，六月十七日正論標題「不塞不流不破不立 治權之爭中外之戰」，十六字真言一針見血道出示威運動的戰爭本質，文中有說「今次修訂《逃犯條例》之爭，是治權之爭、國運之戰，不見硝煙，甚於硝煙。」從開首只是請願喊口號，到發展至暴力衝突，至今警方發了逾千枚催淚彈鎮壓，烽煙四起，敢問政府，若有細心傾聽東方諫言，可會淪落至今時今日田地嗎？



唐代名臣魏徵以直諫敢言著稱，唐太宗有日問魏徵：「人主何為而明，何為而暗？」魏徵說：「兼聽則明，偏信則暗。」特區群魔亂舞，暗無天日，皆因政府忠言逆耳，姑息暴徒，任由動亂蔓延。



正如林鄭月娥表示，有部分極端分子讓反修訂《逃犯條例》運動變質，有人揚言要搞革命、光復香港，也有示威者將國旗拆下丟進海裏，這些行為嚴重挑戰國家主權。其實打從七月二十一日中聯辦懸掛的國徽蒙污，這些暴徒已是向中央宣戰。由正面與警方衝突，至最近堵塞紅隧及癱瘓港鐵等交通樞紐，號召罷工罷市罷課，他們明顯採取焦土政策，正是西方一種軍事戰略，破壞任何對敵人有用的東西，如農產、工廠和城市。



按情按理，無論示威者有甚麼政治訴求，都不應該禍及無辜，阻礙想上班的市民，等於打爛別人飯碗。更甚是危害人命安全，如昨日便有孕婦被困港鐵不適送院，險些一屍兩命，仍未知胎兒有否受影響。在示威者眼中，為求達到政治目的，香港的安定繁榮、經濟及治安等一切基石都可以犧牲，一國兩制可以盡情踐踏。最初以「為民請命」來掩飾，煽動了大量市民上街向政府施壓。如今肆無忌憚宣暴堵路，無日安寧，社會大眾應該醒悟這不是一場正義之戰，而是陰謀暴亂，把七百萬人綁上戰車作籌碼。



昨日全港「三罷」，港九新界七區亦舉行集會，包括金鐘、旺角、屯門、黃大仙、沙田、大埔及荃灣，全都是旺區或有重要行政機關，集會之後又四處堵路，市民上班受阻，下班又遇上交通癱瘓，歸家無路。擠塞在路邊隨時又遇上警察與暴徒衝突，催淚彈橫飛，殺錯良民。警方自顧不暇，多區警署被包圍甚至破壞，入夜情況更惡劣，整個香港如陷入無政府狀態。林鄭在記者會沒有任何解決問題的方案，示威者行動只會更加瘋狂，距離出現人命傷亡的悲劇恐怕不遠了。



救寒莫如重裘，止謗莫如修身，療暑莫如親冰。特區管治班子卻是從頭到尾藥石亂投，先是跪低做其「落閘政府」，讓反對派氣燄囂張。隨着示威愈演愈烈，林鄭之後再採取「不作為」，長時間龜縮，就算露面也只是例牌說譴責，猶如「人肉錄音機」，毫無作用。外界質疑她採取消極鴕鳥政策，望市民怒氣消退，更守株待兔，希望等到對方犯錯，例如傷害執法者性命等等，民意逆轉便可以挽回劣勢。諸如此類的流言滿天飛，政府卻未能有效澄清。警察疲於奔命執法，近一百四十名警員受傷，卻成為眾矢之的，受人羞辱，士氣低落；建制派千夫所指，憂慮地區工作前功盡廢，有傳某女議員以粗言質問特首，所謂內部團結不堪一擊；市民忍受亂象到了極限，怨恨示威者之餘，對政府失望透頂，高官民望紛跌至歷史低位。



特區政府有所謂問責制，現今局面若在其他發達地區早已有高官「人頭落地」，香港的司局長卻紋風不動。特別是頭號罪人、律政司司長鄭若驊，醜聞不絕，長期民望「墊司底」，解說不力導致反修例演變成反兩制，在鄭麾下的律政司又成為壹傳媒黎智英的保護傘，黑金捐款及涉為佔中搞手俱逍遙法外，刑恐東方報業集團記者案拖拉兩年不檢控，黎依舊張牙舞爪，利用旗下《蘋果日報》鼓吹上街，助長歪風。法治崩壞，社會又怎能不亂？本報多次提出鄭若驊已是特區政府負資產，應該為反修例風波問責下台，林鄭依然死攬包庇鄭，咎由自取，不能怨天尤人了。



史記有云：「偏聽生姦，獨任成亂。不受諫，何以自知？」政府若能聽取本報忠言，及早在源頭撲火，就不會發展至現時玉石俱焚，不可收拾局面。有關出動駐軍及戒嚴的消息甚囂塵上，反映市民已瀕臨絕望，剩下一絲希望便是中央盡快出手撥亂反正。本報六月十九日正論標題「兩制潰不成軍 一國引火燒身」，預告了當下危機。諍言如明鏡，當政者察納方能走出困境。



