功夫茶：執法者壓力爆煲　搵傳媒做出氣袋

班示威者點解神憎鬼厭、人人喊打，歸根究柢都係因為冇「對準政權」。佢哋罷工自己罷到夠，但係阻人搵食，騎劫七百萬市民咯喎，自然成為全人類公敵。同樣道理，執法人員壓力爆煲，唔去「對準暴徒」，反而將滿腔怨氣發洩喺記者身上，唔失盡民心至奇。



最近網上瘋傳一段短片，大批防暴警員喺銅鑼灣告士打道、伊利莎伯大廈對出執勤，期間一名男警員懷疑被示威者粗言辱罵後，竟然用盾牌推撞前方正進行採訪嘅一名女記者。女記者追問原因，反被對方兇番轉頭，「嘈咩呀嘈」、「收嗲啦」，爛撻撻勝似蠱惑仔。明明涉事記者已經出示工作證件，防護頭盔亦清晰可見「記者」字樣，偏偏警察不依不饒，要求記者除低保護裝備，仲突然爆粗大鬧「×你老母」，記者畀佢推到攝錄機都幾乎揸唔穩！



睇清楚段片，當時並冇衝突發生，部分警員亦除咗防護面罩，處於休整狀態，受害記者當時只係講緊電話，點解無端端要畀差佬問候娘親？冤有頭，債有主，真正問候差佬娘親嘅暴徒就喺隔籬，佢哋一個二個聲都唔敢聲扮晒鵪鶉，班差佬咁耐以嚟畀班示威𡃁仔四圍打游擊，玩到陀陀擰一戙都冇，班友得閒搵強光照你，得閒搵雜物掟你，積壓一肚子怨氣無處發洩，家陣見到記者女流之輩手無寸鐵，仲唔乘機發圍恰得就恰咩！唔係老屈㗎，片段影住現場咁多記者，涉事警員淨係針對嗰位女記者，咁樣唔係欺善怕惡又係咩呀？



講真，近兩個月示威衝突當中，記者被警察辱罵嘅個案都唔係一單半單，正如學者話齋，傳媒作為社會第四權，有責任報道真相，差人將負面情緒向記者發洩，只會令市民反感嘅咋。



大家有眼見，反修例風暴以來警方布防完全冇進步，次次示威者進佢哋退，示威者退佢哋進，小學雞到好似玩捉伊人咁款。有人就講得啱嘞，就算一日半日部署唔切，拖到依家，警方作戰經驗已非常豐富，斷估都可以嚟一招「圍點打援」，一次過殲滅大批敵人喇啩。



正如官媒老總話齋，警察軟暴徒就硬，警察硬暴徒就軟，警方連記者都蝦，失晒方寸，難怪暴徒得寸進尺，變本加厲，發展到依家連煙霧彈都出埋。最離譜嘅係警察宿舍接連被包圍，堂堂男子漢大丈夫連家眷都難保，直頭要搵窿捐！面係人哋畀，架係自己丟，家陣暴徒所到之處，當區街坊反而掉轉槍頭鬧爆差佬，話呢啲係「報應」都不為過。



講到尾，功夫茶都係恨鐵不成鋼。香港警隊要槍有槍，要炮有炮，要水車有水車，「光復香港」絕對力所能及，家陣搞到一鑊粥，應分畀人媽叉，如果連咁嘅氣都受唔嚟，不如索性返屋企早抖！



