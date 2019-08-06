香港暴民的暴動手段升級，用上了汽油彈、煙霧彈、弓箭、彈弓、土製炸藥、土製長矛等，再不是防衞性質，目的是要製造傷害。近日攻擊警署、放火燒汽車等行為，便是典型的暴動。美國總統特朗普所言正確，香港暴民的行為是暴動，連特朗普也放棄稱之為革命、顏色革命。



暴民攻擊警察、搶掠立法會大樓、丟掉國旗、掛港獨旗幟，以及高舉英國和美國國旗。這反映事件不是反政府政策的民間暴動，而是目的在於推翻政權的暴力革命，也顯露出其中的外國勢力從一開始便有計劃、有組織地發動事件。



特朗普附和香港警察稱之為暴動，兩者都忽視了暴動組織者的實際政治企圖。特朗普的言論是為了掩飾美國情治人員在港推動的顏色革命，因中國的壓力而把暴力層次降低；香港警察以及特區政府則是不知、不懂也不願意面對暴民及其背後策動者的真正政治目的，也為掩蓋自身的無能，而要把暴動的性質減弱，不敢堅持定性反社會的集體暴力行為為暴動，還在遮遮掩掩地說不過是警民衝突。



特朗普行事一向翻雲覆雨，大有可能明天他又依從他的極右派盟友，把香港的事件從暴動改稱革命，再次給予美國情治部門在港推行顏色革命的官方支持、資助。可是香港特區政府壓抑着警隊，仍然不願面對暴徒及其背後策動者的政治挑戰，畏首畏尾不予痛擊，寧願犧牲前線的警察。



林鄭等特區領導，是否在等政府內部也揭竿起義時，才卸甲逃跑？或等待暴民佔據所有公共空間，警察退守警署，香港變成政治暴民的世界，好讓他們組織特區臨時政府？那時候他們才跑往英國避難？抑或是他們希望香港的暴動導致有人死亡，好製造出香港的六四事件，給香港與國家帶來巨大的衝擊？



我真的不明白，為甚麼以特區政府的人力物力財力，和中央政府的堅決支持，竟然解決不了暴動。讓暴動由小變大，遍地開花，暴民可以動員眾多的大中小學生和教師，甚至可以把暴動用的武器標準化地升級？是政府內部有眾多的投降派，一心親英親美來牽制政府鎮壓暴動的決心與行動？抑或是林鄭一如日本某官員嚇破了膽，心理上和行動上都癱瘓了，令政府也隨之癱瘓起來？我也不明白，為甚麼中央政府不去督促特區政府拿出有效方案和行動，來把香港內部反共反中、港獨和作反的勢力鎮壓下來？是否中央政府要放棄香港，在中美兩國衝突中，親美國的香港社會是無可救藥，要將之放棄，讓香港自生自滅？